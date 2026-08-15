TPS terminado: estos son los 12 países cuyos ciudadanos serán deportados si no abandonan USA

WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS

Los países incluidos en la lista son Honduras, Haití, Siria, Yemen, Afganistán, Camerún, Nepal, Nicaragua, Venezuela, Sudán del Sur, Birmania y Somalia, cuyos beneficiarios aparecen con el estado de “Termination in effect”, es decir, terminación en vigor.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) advirtió que la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) ya está vigente para ciudadanos de varios países, entre ellos Honduras, por lo que las personas que ya no cuentan con esta protección podrían enfrentar procesos migratorios.

En un mensaje difundido en sus plataformas oficiales, el DHS utilizó una advertencia para las personas cuyo TPS ha terminado: “Leave now or be deported”, que significa “abandone ahora o será deportado”.

En el caso de Honduras, la terminación del TPS está vigente desde el 8 de septiembre de 2025. Aunque la medida ha sido objeto de litigios judiciales, actualmente permanece en efecto.

El TPS es un programa migratorio que permite a ciudadanos de determinados países permanecer temporalmente en Estados Unidos y obtener autorización de empleo cuando las condiciones en sus lugares de origen hacen inseguro su retorno.

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Con la terminación de esta protección, los beneficiarios afectados dejan de contar con el amparo del TPS, salvo que tengan otro estatus migratorio válido, una solicitud o protección independiente u otra base legal que les permita permanecer en Estados Unidos.

La medida genera preocupación entre las comunidades de los países afectados, especialmente entre quienes han vivido durante años en territorio estadounidense bajo el TPS.

Organizaciones de apoyo a inmigrantes recomiendan que las personas afectadas revisen individualmente su situación migratoria y busquen asesoría legal antes de tomar decisiones sobre su permanencia o salida del país.

La terminación del TPS no significa que todas las personas afectadas sean deportadas automáticamente, ya que las consecuencias migratorias dependen de las circunstancias particulares de cada persona.

Quienes cuenten con otro estatus migratorio, una solicitud pendiente, una protección independiente u otra autorización legal podrían tener una base distinta para permanecer en Estados Unidos.

El DHS y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) mantienen información oficial sobre las designaciones del TPS, sus fechas de terminación y las condiciones aplicables a los beneficiarios de cada país.