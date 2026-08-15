Salir de EE UU con permiso expone a migrantes a veto de hasta una década

Los Ángeles

Defensores de los inmigrantes advirtieron ayer viernes sobre “el peligro” que supone el reciente cambio a los permisos de viaje otorgados a indocumentados en proceso de legalización o protegidos por ciertos programas, que los expondrían a castigos de inadmisibilidad.

La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, en inglés), una dependencia del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) emitió una nueva resolución sobre el uso del permiso de viaje, conocido como ‘advance parole’, que se otorga a inmigrantes favorecidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS), la Acción Diferida (DACA) o que se encuentran tramitando su ajuste de estatus o su petición de asilo.

El fallo en el caso ‘Matter of DelCarmen-Lara’ tendrá un impacto negativo considerable para los inmigrantes que hayan acumulado más de 180 días de presencia ilegal en el país y soliciten un permiso de viaje, lo que les podría acarrear un castigo para permanecer fuera del país de tres a diez años.

El presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, Jeff Joseph, dijo en un comunicado que la decisión revierte catorce años de una política establecida y “pone en peligro” a personas con vidas arraigadas en EE.UU.

“Expone a estas personas al riesgo de ser vetadas de ingresar a Estados Unidos y separadas de sus familias durante años si salen del país e intentan regresar, incluso si han pagado y obtenido el permiso para viajar”, ahonda el abogado.

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Los afectados por el fallo no podrán salir del país para visitar a sus familias, asistir a funerales o realizar actividades educativas o laborales fuera de EE.UU. sin exponerse al castigo.

Por su parte, Todd Schulte, presidente de FWD.us, dijo que la decisión no contribuye en nada a hacer a EE.UU. un país más seguro o próspero, como argumenta el Gobierno del presidente Donald Trump.

“Es simplemente un paso más de esta Administración para demonizar y menospreciar a los beneficiarios de DACA”, añadió.

Los defensores han recomendado a los indocumentados consultar con sus abogados o representantes legales antes de usar un permiso para salir del país. EFE