Reformas a la Enee entran en la recta final y dependen de los liberales

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional tiene previsto aprobar la próxima semana las reformas integrales al subsector eléctrico, con las que se busca reducir las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee). Sin embargo, el desenlace final dependerá de las decisiones que adopte la bancada del Partido Liberal en una reunión institucional programada para el próximo martes.

Así lo confirmó el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, al señalar que existe apertura para incorporar los candados propuestos por los liberales con el objetivo de evitar privatizaciones. No obstante, precisó que la votación definitiva dependerá del respaldo oficial de esa fuerza política. “Hay bastantes posibilidades, pero todo va a depender de lo que decida el Partido Liberal en su reunión del martes y de lo que el Ejecutivo pueda sumar; casi todas las sugerencias se han visto de buena manera y no se mira obstáculo para incorporarlas”, expresó Zambrano. La reestructuración del subsector eléctrico busca poner fin a pérdidas de más de 16,000 millones de lempiras al año, atribuidas a ineficiencias operativas y hurto de energía. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El acuerdo en discusión contempla la creación de tres filiales operativas bajo un modelo societario, mientras los activos, las plantas generadoras y las redes de transmisión continuarían siendo propiedad exclusiva del Estado. En materia de incentivos, Zambrano descartó nuevas exenciones tributarias sobre las ganancias de las empresas generadoras y señaló que los posibles beneficios se limitarían a la importación de insumos para proyectos de energía limpia. El titular del Legislativo remarcó que el rescate financiero de la estatal cuenta con el respaldo de organismos multilaterales de crédito y consideró que es indispensable para atraer inversión privada, mejorar la infraestructura de transmisión del país y reducir el costo final de la tarifa que pagan los consumidores. “Las pérdidas representan más de 50 millones de lempiras diarios y quien las paga es el pueblo hondureño; sin energía ni nuevas líneas de transmisión estamos destinados a seguir perdiendo recursos que deberían ir a salud y educación”, concluyó Zambrano.

Liberales ya plantearon sus reformas

La bancada del Partido Liberal reafirmó que el eje central de su contrapropuesta es instaurar el mecanismo de subasta inversa para garantizar la adquisición de la potencia más económica del mercado regional. “Nuestra reforma ya está planteada y si ellos están de acuerdo con este mecanismo de compra estoy seguro que vamos a lograr un acuerdo, porque la subasta inversa es el mejor mecanismo para comprar la energía más barata, no al amigo”, sostuvo Jorge Cálix, jefe de la bancada liberal. El bloque opositor detalló que el documento final se encuentra en fase de ajustes técnicos antes de someterlo al debate público y a las reuniones institucionales del partido. Según los liberales, se han tomado en cuenta las observaciones y críticas de diversos sectores para enriquecer el proyecto de ley. Para disipar las acusaciones sobre una eventual privatización, la propuesta liberal incorporó un candado legislativo de mayoría calificada que exigiría una votación especial en el Congreso Nacional para cualquier intento de alterar la condición estatal de la empresa. “Le pusimos un artículo que solo con mayoría calificada de este Congreso se puede cambiar la naturaleza pública de la ENEE, transferir sus bienes o enajenarlos; estamos blindando para garantizar que la Enee siga siendo pública”, enfatizó Cálix.