Tres muertos y una menor herida deja accidente en Santa Bárbara

Santa Bárbara

Un accidente vial cobró la vida de tres personas y dejó a una menor herida en el tramo carretero conocido como “Las Curvas”, en el municipio de Ceguaca, Santa Bárbara.

El fatídico hecho ocurrió en horas de la madrugada de este sábado, cuando el vehículo tipo camioneta, color gris, en el que se conducían las cuatro personas, volcó.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Kerin Cabrera, de 60 años; Rubilda Cabrera, de apenas 16 años; y Yony Bautista Sarmiento, de 45 años. La menor herida no ha sido identificada.

De acuerdo con el informe de las autoridades, el Benemérito Cuerpo de Bomberos recibió la alerta a través de un llamado de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). Sin embargo, al llegar a la escena del siniestro, los socorristas constataron que tres de los ocupantes ya no contaban con signos vitales.

Los cuerpos sin vida de los dos adultos y la jovencita permanecían atrapados entre los retorcidos hierros de la camioneta. Los miembros de rescate tuvieron que emplear equipo especializado para realizar las complejas maniobras de extricación y lograr liberar los restos mortales.

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A pesar de la magnitud de la tragedia, una menor de edad herida logró sobrevivir al brutal accidente. Según relataron los bomberos, por instinto de supervivencia, la menor caminó desorientada durante varios metros desde el lugar donde ocurrió el impacto en busca de auxilio para sus acompañantes.

Tras ser localizada por los socorristas y transeúntes, recibió las primeras atenciones médicas en el sitio y posteriormente fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde permanece bajo estricta observación médica debido a sus lesiones y al severo shock emocional.

Agentes de la Policía Nacional y de la DNVT acordonaron la zona para resguardar la escena y facilitar las labores de los médicos forenses, quienes realizaron el levantamiento cadavérico conforme a ley para trasladar los cuerpos a la morgue.

Hasta el momento se desconocen las causas exactas que originaron el accidente. Corresponderá a los especialistas en investigación de accidentes viales de la DNVT determinar si el siniestro fue provocado por desperfectos mecánicos, exceso de velocidad o el estado de la carretera.