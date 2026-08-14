Corte de Apelaciones ordena anular proceso contra juez Marco Vallecillo

Tegucigalpa, Honduras

La Corte de Apelaciones con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción resolvió otorgar el recurso de amparo presentado a favor del juez Marco Antonio Vallecillo Banegas y anular las actuaciones procesales realizadas en su contra sin la previa tramitación del antejuicio. Carlos Silva, vocero del Poder Judicial, informó que la resolución recibió de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la remisión 328-2025, junto con la certificación de la sentencia emitida por esa sala el 29 de junio del año en curso.

De acuerdo con Silva, la resolución establece como segundo punto tener por otorgado el recurso de amparo interpuesto a favor de Vallecillo Banegas. Como tercer punto, ordena anular las actuaciones procesales realizadas en su contra sin la previa tramitación del antejuicio, al considerar que constituyeron una violación al debido proceso y al principio de legalidad. Asimismo, la Corte de Apelaciones ordenó al Ministerio Público que, si lo estima pertinente, inste el procedimiento de antejuicio conforme a los artículos 420 al 423 del Código Procesal Penal, como requisito indispensable para la procedencia de cualquier acción penal contra un juez en el ejercicio de sus funciones. La resolución también dispone restablecer al recurrente el pleno goce de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 15, 69, 89, 90, 92 y 93 de la Constitución de la República, según explicó el vocero judicial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Antejuicio