La CSJ otorga amparo a exjuez Marco Vallecillo y ordena revisar prisión preventiva

Tegucigalpa, Honduras

La resolución ordena a la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción emitir un nuevo fallo sobre la medida de prisión preventiva impuesta al exfuncionario, dejando sin efecto la resolución anterior.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) concedió este viernes un recurso de amparo al exjuez Marco Vallecillo, procesado por el delito de extorsión, al considerar que durante el proceso judicial se vulneraron garantías fundamentales, entre ellas el derecho al debido proceso.

Uno de los puntos clave del fallo gira en torno a la figura del antejuicio, un mecanismo legal que protege a jueces y magistrados frente a acciones penales derivadas de hechos vinculados al ejercicio de sus funciones.

La Sala Constitucional recordó que esta garantía no representa inmunidad ni un privilegio personal, sino una herramienta orientada a resguardar la independencia judicial y evitar procesos arbitrarios contra operadores de justicia.

En el análisis del expediente, los magistrados revisaron tanto el requerimiento fiscal como la declaración de un testigo protegido, concluyendo que los hechos señalados contra Vallecillo estarían relacionados con actuaciones realizadas cuando ejercía como juez con competencia nacional.

Bajo ese criterio, la Sala consideró que las autoridades judiciales debieron analizar primero si correspondía aplicar el antejuicio antes de continuar con el proceso penal ordinario.

Asimismo, el tribunal señaló que la Corte de Apelaciones no respondió de manera suficiente a varios argumentos planteados por la defensa, especialmente en lo referente a la posibilidad de aplicar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva y la proporcionalidad de esa medida.

Pese al amparo otorgado, la Sala dejó claro que no se pronunció sobre la acusación de extorsión ni sobre la responsabilidad penal de Vallecillo.

La resolución se limita a señalar fallas constitucionales en la motivación de la decisión anterior y obliga a la Corte de Apelaciones a emitir un nuevo pronunciamiento respetando las garantías procesales.

Con este fallo, se abre la posibilidad de que el exjuez pueda recuperar su libertad, dependiendo de lo que determine el tribunal en la nueva resolución.