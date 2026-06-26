Ministerio Público investiga a exfiscal Johel Zelaya por presuntos contratos ilegales

El Ministerio Público inició una investigación en contra del exfiscal general de la República, Johel Zelaya, por el presunto otorgamiento de contratos ilegales y otros hechos relacionados con las causas que derivaron en su destitución mediante un juicio político.
Como parte de las diligencias prejudiciales, las autoridades ordenaron el nombramiento de un perito para analizar las comunicaciones telefónicas y de mensajería realizadas por el exfuncionario, quien cuenta con dos líneas telefónicas.
Tras conocer sobre el proceso en su contra, Zelaya se presentó este viernes en los Tribunales de Sentencia del Circuito Especializado en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción para informarse sobre las diligencias que se desarrollan.
Zelaya confirma investigación en su contra
El propio exfiscal confirmó que las actuaciones del Ministerio Público permanecen bajo reserva y aseguró que atenderá el procedimiento conforme a lo establecido por la ley.
"No me sorprenden ni me asustan estas acciones porque no debo ni temo nada", manifestó Zelaya a su llegada a los tribunales.
Asimismo, se conoció que la defensa del exfiscal podría presentarse formalmente al proceso, tomando en cuenta que, tras su destitución, ya no goza de ningún privilegio o inmunidad especial.
Johel Zelaya fue destituido de su cargo el pasado 26 de marzo de 2026, luego de ser sometido a un juicio político en el Congreso Nacional. Ese mismo día, el Poder Legislativo eligió como su sucesor a Pablo Reyes Theodore.