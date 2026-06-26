Ministerio Público investiga a exfiscal Johel Zelaya por presuntos contratos ilegales

TEGUCIGALPA

El Ministerio Público inició una investigación en contra del exfiscal general de la República, Johel Zelaya, por el presunto otorgamiento de contratos ilegales y otros hechos relacionados con las causas que derivaron en su destitución mediante un juicio político. Como parte de las diligencias prejudiciales, las autoridades ordenaron el nombramiento de un perito para analizar las comunicaciones telefónicas y de mensajería realizadas por el exfuncionario, quien cuenta con dos líneas telefónicas.

Tras conocer sobre el proceso en su contra, Zelaya se presentó este viernes en los Tribunales de Sentencia del Circuito Especializado en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción para informarse sobre las diligencias que se desarrollan.

Zelaya confirma investigación en su contra