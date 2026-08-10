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Clima este lunes en Honduras: lluvia en algunas zonas

A las condiciones de humedad se suma la presencia de polvo del Sahara, con concentraciones estimadas entre 10 y 25 microgramos por metro cúbico, según el reporte meteorológico

Clima este lunes en Honduras: lluvia en algunas zonas

Un día lluvioso y de cielo opaco en Tegucigalpa. Fotografía de archivo.

Fotografía: Estalin Irías
San Pedro Sula.

Las condiciones meteorológicas para este lunes estarán marcadas por el ingreso de humedad desde el mar Caribe, fenómeno que generará lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada en diferentes sectores de Honduras.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) explicó que los mayores acumulados se esperan en las regiones nororiental, noroccidental y norte, donde las precipitaciones podrían presentarse de manera dispersa y acompañadas de actividad eléctrica aislada.

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El meteorólogo José Pavón señaló que también podrían registrarse lluvias débiles y muy aisladas en zonas montañosas de la región central del territorio nacional.

A las condiciones de humedad se suma la presencia de polvo del Sahara, con concentraciones estimadas entre 10 y 25 microgramos por metro cúbico, según el reporte meteorológico.

En cuanto al comportamiento del mar, tanto el litoral Caribe como el golfo de Fonseca mantendrán oleaje de entre uno y tres pies. La jornada se desarrollará bajo la fase lunar de cuarto menguante, con el amanecer previsto para las 5:35 de la mañana y la puesta de sol a las 6:13 de la tarde.

Choluteca registrará la temperatura máxima más elevada, con 41 grados Celsius, seguida de Valle, donde se alcanzarán los 40 grados. Olancho, Santa Bárbara, Comayagua y Colón tendrán máximas de entre 33 grados, mientras que Cortés llegará a 34 grados.

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En Atlántida se esperan 32 grados como máxima; Copán, El Paraíso y Ocotepeque alcanzarán 30 o 31 grados, mientras que Francisco Morazán tendrá una temperatura máxima de 31 grados.

Las temperaturas previstas por departamento son las siguientes: El Paraíso, 30 °C de máxima y 19 °C de mínima; Francisco Morazán, 31 °C y 19 °C; Gracias a Dios, 32 °C y 25 °C; Intibucá, 24 °C y 16 °C; Islas de la Bahía, 31 °C y 28 °C; La Paz, 32 °C y 20 °C; Lempira, 31 °C y 20 °C; Ocotepeque, 30 °C y 18 °C; Olancho, 33 °C y 21 °C; Santa Bárbara, 33 °C y 20 °C; Valle, 40 °C y 27 °C; y Yoro, 32 °C y 20 °C.

Asimismo, Atlántida tendrá 32 °C de máxima y 23 °C de mínima; Choluteca, 41 °C y 24 °C; Colón, 33 °C y 24 °C; Comayagua, 33 °C y 20 °C; Copán, 31 °C y 19 °C; y Cortés, 34 °C y 24 °C.

De esta manera, el ambiente más fresco se concentrará en Intibucá, con una mínima de 16 grados Celsius, mientras que el mayor calor se registrará en Choluteca y Valle.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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