Clima este lunes en Honduras: lluvia en algunas zonas

San Pedro Sula.

Las condiciones meteorológicas para este lunes estarán marcadas por el ingreso de humedad desde el mar Caribe, fenómeno que generará lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada en diferentes sectores de Honduras. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) explicó que los mayores acumulados se esperan en las regiones nororiental, noroccidental y norte, donde las precipitaciones podrían presentarse de manera dispersa y acompañadas de actividad eléctrica aislada.

El meteorólogo José Pavón señaló que también podrían registrarse lluvias débiles y muy aisladas en zonas montañosas de la región central del territorio nacional. A las condiciones de humedad se suma la presencia de polvo del Sahara, con concentraciones estimadas entre 10 y 25 microgramos por metro cúbico, según el reporte meteorológico.

Viento del este transportando humedad del mar Caribe estará generando lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos con actividad eléctrica aislada sobre el nororiente, noroccidente y norte. Precipitaciones débiles muy aisladas en sectores montañosos del centro.

Presencia de... pic.twitter.com/GRkAlejNf2 — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) August 10, 2026

En cuanto al comportamiento del mar, tanto el litoral Caribe como el golfo de Fonseca mantendrán oleaje de entre uno y tres pies. La jornada se desarrollará bajo la fase lunar de cuarto menguante, con el amanecer previsto para las 5:35 de la mañana y la puesta de sol a las 6:13 de la tarde. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Choluteca registrará la temperatura máxima más elevada, con 41 grados Celsius, seguida de Valle, donde se alcanzarán los 40 grados. Olancho, Santa Bárbara, Comayagua y Colón tendrán máximas de entre 33 grados, mientras que Cortés llegará a 34 grados.