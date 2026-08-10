Cortes de energía en Honduras este 10 de agosto: zonas y horarios

Varias comunidades de Cortés, Choluteca y Francisco Morazán sufrirán interrupciones en el suministro de energía eléctrica este lunes 10 de agosto, informó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).
Los mantenimientos tendrán diferentes horarios y duraciones. A continuación el listado completo:
Cortes de energía en Cortés
En Choloma, el servicio eléctrico será suspendido entre las 8:45 am y las 2:45 pm en la residencial Altos de La Victoria y la colonia La Victoria.
En Omoa, también en el departamento de Cortés, la interrupción está programada para el mismo horario, de 8:45 am. a 2:45 pm.
El corte abarcará sectores de Omoa como Milla 4 y 5, Chachahuala, Esteros de Chachahuala, Muchilena, Flores de Muchilena, El Paraíso, Veracruz, Puerto Escondido, Pueblo Nuevo, Masca, residencial Masca, residencial Sol Dorado, Los Achiotes, Cuyamel, Buena Vista, La Barra de Cuyamel, La Barra del Motagua, Río Chiquito, Tegucigalpita, Potrerillos, Cuyamelito, Brisas de Omoa, San Carlos, Cortesito, Corinto, Aduana Corinto, Suyapa Frontera y La Estrella.
También están contempladas las generadoras hidroeléctricas Cuyamel, San Carlos y Cortesito.
En la zona de Quimistán, el listado incluye El Listón, Paso Viejo y Las Flores.
Cortes de energía en Choluteca
El departamento de Choluteca tendrá varios sectores incluidos en la programación de interrupciones.
Un primer bloque tendrá cortes entre las 8:00 am y las 8:35 am, y posteriormente de 3:25 pm a 4:00 pm.
Entre las zonas contempladas figuran la colonia Víctor Argeñal, El Edén, colonia Cristo de Esquipulas, colonia Taiwán, colonia Youtender, Centro Penal, colonia Thelmo Ruiz, aldea Montecillo, barrio Porvenir, colonia Nueva Jerusalén, barrio Santa Lucía, barrio El Estadio, barrio Piedras Azules, barrio Sagrado Corazón, barrio San Luis y colonia Gracias a Dios.
La programación también incluye barrio Campo Luna, barrio Campo Sol, Instituto Santa María Goretty, INCATEC, Clínica San Francisco de Asís, Cambridge School, barrio La Ceiba, barrio Progreso, parte de barrio La Libertad, Clínica Santa María, Instituto Tecnológico del Sur, Mercado Concepción, barrio El Recreo e Instituto José Cecilio del Valle.
Asimismo, están incluidos colonia Las Acacias, colonia 9 de Enero, barrio El Aterrizaje, Lotificación Carranza, Gasolinera Puma, Universidad Politécnica de Honduras, Universidad Metropolitana de Honduras, barrio Nueva Esperanza, barrio Brisas del Sur, barrio San Francisco del Palomar y residencial Vista Hermosa.
El listado continúa con barrio Santa Rosa de Sampile, colonia 21 de Febrero, Hacienda Palmerola, residencial 5 Estrellas, Parque Industrial Honduras Pacific, oficinas de UTCD, Estadio Emilio Williams, residencial Honduras Pacific, Lácteos Sampile y Antenas Emisoras Unidas.
También se contemplan barrio El Cortijo, Terminal Municipal, Televida, Viva TV, barrio Tamarindo, barrio Guadalupe, parte de barrio La Cruz, UTH, Cervecería Hondureña, INTAE, Cooperativa Chorotega, Banco Central de Honduras, Hondutel, barrio Cabañas, Cooperativa Guadalupe, Supermercado La Colonia Centro y Carrión Centro.
Segundo bloque en Choluteca
Además, de 8:00 am a 8:35 am y de 3:25 pm a 4:00 pm, se contempla otro grupo de sectores.
En este caso, la interrupción abarcará Choluvisión Canal 27, colonia Dios Habla Hoy, colonia Javier Soriano, colonia Altos del Aeropuerto, colonia San Luis ANACH, colonia Monte Rey, residencial Palma Real y sus zonas aledañas.
Por otro lado, habrá sectores de Choluteca con una interrupción más prolongada, desde las 8:00 am hasta las 4:00 pm.
Las zonas señaladas son barrio Progreso, parte de barrio La Libertad y colonia Fe y Esperanza.
Cortes de energía en Francisco Morazán
En el Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, la suspensión del suministro eléctrico está prevista de 8:10 am a 2:10 pm.
Durante ese período, el servicio será interrumpido en Villa Foresta y la colonia Tecnológica Rosa de Lobo.