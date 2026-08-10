Sulambiente limpia el Pollo Loko: extrajeron 10 toneladas de basura acumulada

San Pedro Sula, Honduras

La empresa Sulambiente retiró aproximadamente 10 toneladas de basura acumuladas en el vado Pollo Loko, uno de los puntos afectados por la presencia de desechos en ríos y canales de San Pedro Sula, después de las denuncias ciudadanas y de la situación evidenciada por Diario LA PRENSA.

Equipos y maquinaria realizaron una jornada de limpieza en el sector, donde predominaban residuos plásticos y otros desechos. La intervención contó además con el acompañamiento de la Policía Municipal.

Sulambiente informó que el lugar quedó despejado y en mejores condiciones, al tiempo que hizo un llamado a la población para evitar que basura y otros desperdicios sean lanzados a ríos, quebradas y espacios naturales.

Sin embargo, la intervención en el vado Pollo Loko representa apenas uno de los puntos afectados. Durante recorridos realizados por LA PRENSA se constató acumulación de residuos en distintos tramos de los ríos Chamelecón, Piedras, Bermejo y Blanco, así como en canales y quebradas de la ciudad.