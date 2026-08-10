Sulambiente limpia el Pollo Loko: extrajeron 10 toneladas de basura acumulada

La empresa Sulambiente retiró aproximadamente 10 toneladas de basura acumuladas en el vado Pollo Loko, uno de los puntos afectados por la presencia de desechos en ríos y canales de San Pedro Sula, después de las denuncias ciudadanas y de la situación evidenciada por Diario LA PRENSA.
Equipos y maquinaria realizaron una jornada de limpieza en el sector, donde predominaban residuos plásticos y otros desechos. La intervención contó además con el acompañamiento de la Policía Municipal.
Sulambiente informó que el lugar quedó despejado y en mejores condiciones, al tiempo que hizo un llamado a la población para evitar que basura y otros desperdicios sean lanzados a ríos, quebradas y espacios naturales.
Sin embargo, la intervención en el vado Pollo Loko representa apenas uno de los puntos afectados. Durante recorridos realizados por LA PRENSA se constató acumulación de residuos en distintos tramos de los ríos Chamelecón, Piedras, Bermejo y Blanco, así como en canales y quebradas de la ciudad.
Bolsas, botellas plásticas, llantas, muebles y hasta electrodomésticos forman parte de los desperdicios que permanecen en algunos cauces. En ciertos sectores, la cantidad de basura dificulta incluso el acceso de maquinaria para realizar las labores de limpieza.
La acumulación de desechos ha aumentado la preocupación ante las lluvias, debido a que los residuos pueden obstruir el paso del agua y reducir la capacidad de los cauces para evacuarla, incrementando el riesgo de desbordamientos e inundaciones.
El problema está relacionado además con las denuncias de vecinos de diferentes barrios y colonias, quienes aseguran que la frecuencia de recolección de basura ha disminuido y que los residuos permanecen durante varios días en calles y espacios públicos antes de ser retirados.
Según datos de la Dirección Supervisora de Servicios Especializados (DSSE), en San Pedro Sula se generan aproximadamente 1,100 toneladas de desechos sólidos diariamente, que deben ser recolectados y trasladados al relleno sanitario municipal.
Especialistas consultados por LA PRENSA han advertido que mantener los ríos y canales libres de obstáculos será fundamental durante la temporada lluviosa. Además de las jornadas de limpieza, señalan que será necesario garantizar una recolección constante, fortalecer la vigilancia y evitar que los cauces vuelvan a convertirse en depósitos de basura.
Las intervenciones continuarán en otros sectores considerados críticos. El reto, sin embargo, será impedir que los puntos limpiados vuelvan a llenarse mientras todavía permanecen toneladas de residuos en otros ríos y canales de la ciudad.