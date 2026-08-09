Tabla de posiciones en Honduras tras caída de Motagua y Olimpia sonríe: así queda

Tegucigalpa, Honduras.

¡Sorpresa en el cierre! La jornada 2 del Torneo Apertura 2026 finaliza este domingo con tres intensos duelos y fue el Estrella Roja quien dio el batacazo de la fecha tras ganarle al actual campeón del fútbol hondureño, el Motagua.

Las acciones comenzaron con el triunfo 1-3 del Olimpia sobre el Juticalpa FC en el Estadio Rubén Guifarro. Los Albos pasaron apuros por momentos, pero lograron certificar tres nuevos puntos con los tantos de Jeremy Rodríguez, Edwin Rodríguez y Michaell Chirinos.

Más adelante, se enfrentaron Motagua y Estrella Roja en el Nacional. Ahí, el cuadro de Danlí dio la sorpresa tras vencer al Ciclón Azul en su propia casa: lo hicieron con goles de Mayorquin y Edilson Gómez, ambos de tiro libre.