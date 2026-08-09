Tabla de posiciones en Honduras tras caída de Motagua y Olimpia sonríe: así queda

¡Sorpresa en el cierre! La jornada 2 del Torneo Apertura 2026 finaliza este domingo con tres intensos duelos y fue el Estrella Roja quien dio el batacazo de la fecha tras ganarle al actual campeón del fútbol hondureño, el Motagua.
Las acciones comenzaron con el triunfo 1-3 del Olimpia sobre el Juticalpa FC en el Estadio Rubén Guifarro. Los Albos pasaron apuros por momentos, pero lograron certificar tres nuevos puntos con los tantos de Jeremy Rodríguez, Edwin Rodríguez y Michaell Chirinos.
Más adelante, se enfrentaron Motagua y Estrella Roja en el Nacional. Ahí, el cuadro de Danlí dio la sorpresa tras vencer al Ciclón Azul en su propia casa: lo hicieron con goles de Mayorquin y Edilson Gómez, ambos de tiro libre.
Por último, el Independiente derrotó por 2-1 al Choloma en el cierre de la segunda fecha. Con estos últimos resultados, ya hay varios movimientos en la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras.
Tabla de posiciones del Apertura 2026
Real España se queda con el liderato tras firmar paso perfecto con sus 6 puntos. Le sigue el Olimpia con la misma cantidad, pero por debajo por diferencia de goles.
Olancho FC y Marathón ocupan el tercer y cuarto lugar con 4 unidades. En la quinta plaza se queda estancado el Motagua tras la derrota: el Ciclón lleva 3 puntos, los mismos que su vencedor Estrella Roja que ahora pasa al sexto lugar.
El Independiente se queda en séptimo lugar con 3, Génesis FC es octavo con 3. Continúan en el noveno y décimo puesto Lobos UPNFM y Platense con apenas 1 unidad. En los últimos lugares se encuentran el Choloma y el Juticalpa sin puntos.