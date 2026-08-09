Chica de negro enamora, el penal que pidió Olimpia e insólita expulsión en Catacamas

Olimpia venció por 1-3 al Juticalpa FC en el Rubén Guifarro: te mostramos las mejores imágenes del ambiente, chicas y las acciones del partido.
El Estadio Rubén Guifarro nuevamente vio acción de la Liga Nacional. Los aficionados no fallaron en el recinto olanchano.
Pero miren que lindo el ambiente en Olancho. Esta bella chica nos enamoró con su linda sonrisa.
Yustin Arboleda aprovechó para firmar autógrafos a los aficionados albos y del Juticalpa que estuvieron presentes.
¡Sonrían para la foto! Ella aprovechó para guardar un recuerdo en la previa del Juticalpa vs Olimpia.
Hermoso el ambiente que se vivió en Catacamas. Las aficionadas olanchanas cautivaron antes del inicio del partido.
¡QUÉ BELLEZA! Ella fue otra de las que enamoró desde las graderías del Rubén Guifarro y así fue captada por las cámaras de LA PRENSA.
Pero miren nada más. Ellas fueron otras de las chicas que engalanaron en la previa del encuentro.
Y así posaron para las cámaras de LA PRENSA. Sin duda hubo derroche de bellezas en el recinto olanchano.
Las edecanes no se quedaron atrás y también robaron suspiros desde el interior del Estadio Rubén Guifarro.
Este fue el 11 titular del Juticalpa: 35. Facusse, 14. Kolton Kelly, 20. Armando (C), 24. Loreto, 27. Quaye, 29. Óscar Suazo, 34. João Pedro, 45. Jorge Velásquez, 10. Canales, 6. Carlos Róchez y 9. Jairo Róchez.
Este fue el 11 titular del Olimpia: Edrick Menjívar, Félix García, Cristian Canales, Edwin Lobo, Emanuel Hernández, Jack Baptiste, Jamir Maldonado, Edwin Rodríguez, Jeremy Rodríguez, Brayan Cortés y Kilmar Peña.
El Olimpia comenzó advirtiendo con el joven Brayan Cortés en el ataque. El chico hizo dos remates en el primer cuarto de hora, pero no pudo romper las redes.
Fue hasta el minuto 21 cuando otro de los jóvenes se hizo presente en el marcador. Jeremy Rodríguez apareció de nuevo y tras una gran asistencia de Félix García definió de manera brillante.
El jugador de apenas 16 años venía de marcar un doblete en el debut de Olimpia en el Apertura y este domingo nuevamente se hizo presente. Lo festejó con esta pirueta.
Antes de la media hora, el árbitro pausó el partido y algunos se les veía afectados
Olimpia aumentó su cuenta antes del descanso y lo hizo con un golazo. Tras una buena recuperación de Maldonado, asistió a Edwin Rodríguez se perfiló y sacó un remate desde fuera del área para mandarla a guardar en la meta rival.
Con varios manotazos y abrazos: así celebraron los jugadores de Olimpia con Edwin Rodríguez tras el 0-2 de la tarde en el Rubén Guifarro. Este tanto fue suficiente para irse al descanso doblegando a los canecheros.
Ya para la segunda parte se vinieron las acciones que se revisaron en el FVS. La primera llegó en el minuto 59, cuando Edwin Rodríguez fue derribado en el área. Minutos después, David Carrasco mantuvo su postura al decidir que no había falta penal.
En el minuto 78, el Juticalpa logró descontar con un golazo de Jairo Róchez. El delantero controló dentro del área, no dejó caer el balón, se dio la media vuelta y remató para sellar el golazo.
Sin embargo, en cuestión de 10 minutos pasó de héroe a villano. En el minuto 87 fue expulsado por doble amarilla: el atacante fue amonestado en menos de un minuto tras reclamos al árbitro.
Y para cerrar la tarde, Michaell Chirinos se destapó con golazo desde fuera del área y selló el nuevo triunfo de los Albos en la Liga Nacional.
El festejo de Michaell Chirinos tras anotar el gol definitivo para los tres nuevos puntos de los Albos.
El Olimpia se quedó con el triunfo 1-3 sobre el Juticalpa y se mantiene con paso perfecto en el Apertura 2026. En la siguiente jornada se medirán ante Motagua. Por parte de los canecheros, el duelo será ante el Olancho FC.