  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Chica de negro enamora, el penal que pidió Olimpia e insólita expulsión en Catacamas

Las mejores imágenes del triunfo del Olimpia sobre el Juticalpa FC (1-3) en el Rubén Guifarro. Bellezas y las jugadas revisadas en el FVS.

Chica de negro enamora, el penal que pidió Olimpia e insólita expulsión en Catacamas
1 de 24

Olimpia venció por 1-3 al Juticalpa FC en el Rubén Guifarro: te mostramos las mejores imágenes del ambiente, chicas y las acciones del partido.

 Fotos OPSA: Estalin Irías / Erick Castillo
Chica de negro enamora, el penal que pidió Olimpia e insólita expulsión en Catacamas
2 de 24

El Estadio Rubén Guifarro nuevamente vio acción de la Liga Nacional. Los aficionados no fallaron en el recinto olanchano.
Chica de negro enamora, el penal que pidió Olimpia e insólita expulsión en Catacamas
3 de 24

Pero miren que lindo el ambiente en Olancho. Esta bella chica nos enamoró con su linda sonrisa.
Chica de negro enamora, el penal que pidió Olimpia e insólita expulsión en Catacamas
4 de 24

Yustin Arboleda aprovechó para firmar autógrafos a los aficionados albos y del Juticalpa que estuvieron presentes.
Chica de negro enamora, el penal que pidió Olimpia e insólita expulsión en Catacamas
5 de 24

¡Sonrían para la foto! Ella aprovechó para guardar un recuerdo en la previa del Juticalpa vs Olimpia.
Chica de negro enamora, el penal que pidió Olimpia e insólita expulsión en Catacamas
6 de 24

Hermoso el ambiente que se vivió en Catacamas. Las aficionadas olanchanas cautivaron antes del inicio del partido.
Chica de negro enamora, el penal que pidió Olimpia e insólita expulsión en Catacamas
7 de 24

¡QUÉ BELLEZA! Ella fue otra de las que enamoró desde las graderías del Rubén Guifarro y así fue captada por las cámaras de LA PRENSA.
Chica de negro enamora, el penal que pidió Olimpia e insólita expulsión en Catacamas
8 de 24

Pero miren nada más. Ellas fueron otras de las chicas que engalanaron en la previa del encuentro.
Chica de negro enamora, el penal que pidió Olimpia e insólita expulsión en Catacamas
9 de 24

Y así posaron para las cámaras de LA PRENSA. Sin duda hubo derroche de bellezas en el recinto olanchano.
Chica de negro enamora, el penal que pidió Olimpia e insólita expulsión en Catacamas
10 de 24

Las edecanes no se quedaron atrás y también robaron suspiros desde el interior del Estadio Rubén Guifarro.
Chica de negro enamora, el penal que pidió Olimpia e insólita expulsión en Catacamas
11 de 24

Este fue el 11 titular del Juticalpa: 35. Facusse, 14. Kolton Kelly, 20. Armando (C), 24. Loreto, 27. Quaye, 29. Óscar Suazo, 34. João Pedro, 45. Jorge Velásquez, 10. Canales, 6. Carlos Róchez y 9. Jairo Róchez.
Chica de negro enamora, el penal que pidió Olimpia e insólita expulsión en Catacamas
12 de 24

Este fue el 11 titular del Olimpia: Edrick Menjívar, Félix García, Cristian Canales, Edwin Lobo, Emanuel Hernández, Jack Baptiste, Jamir Maldonado, Edwin Rodríguez, Jeremy Rodríguez, Brayan Cortés y Kilmar Peña.
Chica de negro enamora, el penal que pidió Olimpia e insólita expulsión en Catacamas
13 de 24

El Olimpia comenzó advirtiendo con el joven Brayan Cortés en el ataque. El chico hizo dos remates en el primer cuarto de hora, pero no pudo romper las redes.
Chica de negro enamora, el penal que pidió Olimpia e insólita expulsión en Catacamas
14 de 24

Fue hasta el minuto 21 cuando otro de los jóvenes se hizo presente en el marcador. Jeremy Rodríguez apareció de nuevo y tras una gran asistencia de Félix García definió de manera brillante.
Chica de negro enamora, el penal que pidió Olimpia e insólita expulsión en Catacamas
15 de 24

El jugador de apenas 16 años venía de marcar un doblete en el debut de Olimpia en el Apertura y este domingo nuevamente se hizo presente. Lo festejó con esta pirueta.
Chica de negro enamora, el penal que pidió Olimpia e insólita expulsión en Catacamas
16 de 24

Antes de la media hora, el árbitro pausó el partido y algunos se les veía afectados

Chica de negro enamora, el penal que pidió Olimpia e insólita expulsión en Catacamas
17 de 24

Olimpia aumentó su cuenta antes del descanso y lo hizo con un golazo. Tras una buena recuperación de Maldonado, asistió a Edwin Rodríguez se perfiló y sacó un remate desde fuera del área para mandarla a guardar en la meta rival.
Chica de negro enamora, el penal que pidió Olimpia e insólita expulsión en Catacamas
18 de 24

Con varios manotazos y abrazos: así celebraron los jugadores de Olimpia con Edwin Rodríguez tras el 0-2 de la tarde en el Rubén Guifarro. Este tanto fue suficiente para irse al descanso doblegando a los canecheros.
Chica de negro enamora, el penal que pidió Olimpia e insólita expulsión en Catacamas
19 de 24

Ya para la segunda parte se vinieron las acciones que se revisaron en el FVS. La primera llegó en el minuto 59, cuando Edwin Rodríguez fue derribado en el área. Minutos después, David Carrasco mantuvo su postura al decidir que no había falta penal.
Chica de negro enamora, el penal que pidió Olimpia e insólita expulsión en Catacamas
20 de 24

En el minuto 78, el Juticalpa logró descontar con un golazo de Jairo Róchez. El delantero controló dentro del área, no dejó caer el balón, se dio la media vuelta y remató para sellar el golazo.
Chica de negro enamora, el penal que pidió Olimpia e insólita expulsión en Catacamas
21 de 24

Sin embargo, en cuestión de 10 minutos pasó de héroe a villano. En el minuto 87 fue expulsado por doble amarilla: el atacante fue amonestado en menos de un minuto tras reclamos al árbitro.
Chica de negro enamora, el penal que pidió Olimpia e insólita expulsión en Catacamas
22 de 24

Y para cerrar la tarde, Michaell Chirinos se destapó con golazo desde fuera del área y selló el nuevo triunfo de los Albos en la Liga Nacional.
Chica de negro enamora, el penal que pidió Olimpia e insólita expulsión en Catacamas
23 de 24

El festejo de Michaell Chirinos tras anotar el gol definitivo para los tres nuevos puntos de los Albos.
Chica de negro enamora, el penal que pidió Olimpia e insólita expulsión en Catacamas
24 de 24

El Olimpia se quedó con el triunfo 1-3 sobre el Juticalpa y se mantiene con paso perfecto en el Apertura 2026. En la siguiente jornada se medirán ante Motagua. Por parte de los canecheros, el duelo será ante el Olancho FC.
Cargar más fotos