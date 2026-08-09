Motagua vs Estrella Roja por Liga Nacional, EN VIVO: Hora y donde verlo

Buenas tardes. Bienvenidos al minuto a minuto del duelo Motagua vs Estrella Roja que se realizará en el Chelato Uclés.

COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO: Ya se juega la parte de complemento del Motagua vs Estrella roja.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO: Motagua y Estrella Roja igualan sin goles, pero los visitantes lo han merecido un poco más.

CAMBIO OBIGADO: Sale por lesión Perro Negro por Estrella Roja, uno de los mejores en cancha a los 44 minutos,

Motagua se acordó de atacar y un centro de Santamaria es lo más peligros en 39 minutos de partido, seguimos 0-0

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¡SE SALVA OTRA VEZ MOTAGUA! Nuevo ataque de Estrella Roja. José Gutiérrez saca un tremendo derechazo que pasa cerca del costado derecho de Marlon Licona.