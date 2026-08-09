Motagua vs Estrella Roja por Liga Nacional, EN VIVO: Hora y donde verlo

Buenas tardes. Bienvenidos al minuto a minuto del duelo Motagua vs Estrella Roja que se realizará en el Chelato Uclés.
COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO: Ya se juega la parte de complemento del Motagua vs Estrella roja.
FINAL DEL PRIMER TIEMPO: Motagua y Estrella Roja igualan sin goles, pero los visitantes lo han merecido un poco más.
CAMBIO OBIGADO: Sale por lesión Perro Negro por Estrella Roja, uno de los mejores en cancha a los 44 minutos,
Motagua se acordó de atacar y un centro de Santamaria es lo más peligros en 39 minutos de partido, seguimos 0-0
¡SE SALVA OTRA VEZ MOTAGUA! Nuevo ataque de Estrella Roja. José Gutiérrez saca un tremendo derechazo que pasa cerca del costado derecho de Marlon Licona.
POSTEEEE: Se salvó Motagua, Estrella Roja por poco abre el marcador tras un cabezazo que pegó en el poste a los 23 minutos
FUE AL FVS OTRA JAMES SALINAS: Estrella Roja pedía penal pero en la repetición la jugada es afuera del área, se salvó Motagua a los 15 minutos.
Amarrilla para Jeffry Miranda, tras una fuerte entrada contra Edisón Gómez cerca del área de gol de Motagua.
FUE AL FVS JAMES SALINAS: Se quedó en amarilla, el árbitro perdonó a Harry Duarte, el Estrella Roja se salvó de una temprana expulsión.
PIDEN ROJA: Javier López pidió revisión en el FVS, tras el pisotón de Harry Duarte a Luis Santamaría a los 3 minutos de partido.
COMENZÓ: Ya se juega el Motagua vs Estrella Roja por la jornada 2.
ASÍ SALE MOTAGUA: 25- Marlon Licona; 26- Luis Santamaría, 34- Giancarlo Sacaza, 3- Pablo Cacho, 80- Darel Oliva; 24- Jordan García, 10- Rodrigo Gómez, 15- Andy Hernández; 14- Aaron Barrios, 19- Rodrigo de Olivera y 30- Jeffry Miranda.
Buenas tardes. Bienvenidos al minuto a minuto del duelo Motagua vs Estrella Roja que se realizará en el Chelato Uclés.
Motagua recibe esta tarde al Estrella Roja de Danlí por la segunda jornada del Torneo Apertura 2026-27, en un partido que marca el primer encuentro como local de las Águilas en el nuevo campeonato.