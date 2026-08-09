Contundente mensaje de Jeaustin Campos sobre fichar tiktokers en la Liga de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

El entrenador Jeaustin Campos, del Real España, no ocultó su satisfacción tras el buen inicio de su equipo en el Torneo Apertura 2026, donde la Máquina ha conseguido ganar los dos partidos que ha disputado. Luego del triunfo 2-0 ante Génesis PN, el estratega costarricense reveló las claves que han permitido al conjunto sampedrano comenzar con paso perfecto el campeonato. Además, expresó su alegría por el regreso de Nixon Cruz, aunque reconoció que le ha llamado la atención por las expulsiones que sufrió en el torneo anterior y que terminaron afectando al equipo en varios encuentros.

Por otra parte, Jeaustin Campos también dejó un contundente punto de vista sobre la tendencia de algunos clubes de la Liga Nacional de Honduras de apostar por el fichaje de tiktokers.

CONFERENCIA DE JEAUSTIN CAMPOS

Sus valoraciones tras el triunfo del Real España ante Génesis y el regreso de Nixon Cruz lo que hemos conversado con los muchachos, los primeros juegos son los más difíciles de todos, es un torneo largo, entre comillas, no es un mundial, no es una eliminatoria, una cuadrangular, pero siempre los primeros juegos son complicados. El mensaje es ganar, el fondo es ganar, las formas veremos, obviamente si ganamos jugando bien, en buena hora, hemos comunicado a los jugadores, nos hemos dicho, vamos a relajar, la idea es intentar cada lugar mejor, pero lo más importante es la confianza de un gane que te da durante la semana el trabajo para poder, con la autocrítica y la humildad que debemos de tener, la mejora. Hoy, bueno, en la semana pasada analizamos algunas situaciones que no nos parecieron, en defensiva, algunas otras en ofensiva, detalles que se tienen que ir puliendo, que solo lo que te da la competencia. Y bueno, gracias a Dios, hoy se corrigieron. Bueno, vamos a ver esta semana qué otras vienen, porque la idea también sigue, es decir, ratificando un buen juego, pero como siempre lo he dicho, lo importante es ganar y con esa confianza que te da el gane, pues, tener esa mentalidad positiva para ir adaptándose y mejorando algunas situaciones que tenemos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Pero muy contento, muy contento por todo, en el caso de Nixon también. Ha tenido algunos problemas ahí en la rodilla, le hemos jalado el pelo también para que se ponga con Dios, como decimos en mi pueblo, que él es un gran jugador y que tenemos que también enseñarle muchas cosas de su temperamento, por ejemplo, de las excursiones, de su forma de ser. Dentro de la cancha es un espectáculo. Entonces, queremos que sea el Mágico González de Honduras, pero dentro de la cancha, fuera de la cancha. Entonces, para mí es un gran jugador y es el trabajo que hemos hecho con nosotros para poder irlo educando. Obviamente, todos los futbolistas, no solo Nixon, crecen con muchos defectos de fábrica, así, dentro y fuera de la cancha, esa educación de alto rendimiento que en toda Centroamérica padecemos y que nosotros como entrenadores también tenemos el deber y la obligación de formarnos, aunque estemos ya en una cuestión de alto rendimiento, hay que formarnos a él y a muchos que, de repente, se han saltado algunos procesos de desarrollo futbolístico, pero él es un ser humano y vamos a seguir, y con él hay varios allá atrás también que tenemos que ir moldeando, tenemos que darle la cultura de alto rendimiento y irlo formando, y es el desarrollo, es parte de nuestra responsabilidad como entrenadores y en lo personal, así ha sido toda mi vida, tratar de que los muchachos jóvenes se encuentren en el buen camino de alto rendimiento y que se puedan perder en Europa, ojalá. ¿Necesita más fichajes este Real España? Sí, el tema, a ver, es un poquito complicado porque sí hay algunas posiciones sensibles, lo comenté la semana pasada, donde necesitamos competencia, estamos bien, pero sí necesitamos un poquito más de competencia, pero hay un tema también que no depende de mí, que es el tema presupuestario, el tema financiero, que ustedes conocen mejor que yo de mucho tiempo, yo tengo que ajustarme, tengo que buscar soluciones y lo estamos haciendo, si en buena hora logramos algún fichaje que podemos querer, pues en buena hora, y si no, pues trabajar, no digo con lo que tenemos, porque la verdad que ustedes lo miran en la cancha, es un gran equipo, todavía queda gente que no fuera, sí hay un par de puestos que son sensibles, que nos gustaría tener tal vez una competencia con gente con mucho más experiencia, pero bueno, si los dados, cuando cierren la ventana ya están tirados, pues por supuesto que con el máximo profesionalismo y la ilusión de seguir por el camino que llevamos y de romper la idea de poder quedarnos en el camino al final, sino que seguir hasta el final y ganarlo. Lo que considera debe de hacerse con los jóvenes hondureños para que puedan destacar en el fútbol Bueno, es multifactorial, no es solo una cosa. Yo te puedo decir que haya más inversión de los entes encargados, de llevar el fútbol de Centroamérica, no voy a hablar solo de Honduras, porque en Panamá, en Costa Rica, todo es lo mismo. Hay que invertir en la formación temprana, de los 12, 13 años, ya una cultura de alto rendimiento, dentro y fuera de la cancha, nutricionistas, psicólogos, obviamente capacitar a los formadores, es importante tener una idea clara de cómo se van a desarrollar. Por ejemplo, de qué sirvió que el chico de 17, 18 años, en torneo anterior, lleve minutos de competencia, y bueno, lastimosamente en la Selección Sub-20 no se vio ese cambio. Y nosotros, la verdad que tuvimos, todos los clubes, que poner chicos de 17, 18 años para este Mundial Sub-20, en lugar de pensar en chicos Sub-21 para pensar en la mayor. Seguimos cometiendo el mismo error, y eso es en toda Centroamérica, no solo de formación, sino de competencia, de desarrollo competitivo, y la manera en que se tiene que competir a sociedades de amistosos, etc. Es multifactorial, pero lo más importante es que sin pisto, no se puede ir al pasto, no se puede, si no hay dinero, y hay inversión real y concreta dentro de capacitaciones, y que a los chicos de 12, 13 años se puedan tener, de la mejor manera, el cíclico que vamos a tener ahí. Ahora Costa Rica clasificó que tenía 10 años y no clasificaron un Mundial Sub-20 tampoco. Entonces, prácticamente seguimos en una situación cíclica, y me puedo aquí, tardar 2, 3 horas y dar casi una charla con todo lo que se necesita en nuestros países.