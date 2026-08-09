Lluvia en algunas zonas de Honduras este domingo

San Pedro Sula.

Para este domingo 9 de agosto, Honduras tendrá una jornada predominantemente seca y calurosa, aunque se prevé el ingreso de humedad desde el mar Caribe que favorecerá lluvias y lloviznas débiles y aisladas durante la tarde y noche en sectores del norte y oriente del país. De acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las condiciones más estables prevalecerán en la mayor parte del territorio nacional. El oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.

Las temperaturas más elevadas se registrarán en Choluteca, con una máxima de 41 grados Celsius, seguida de Valle, donde se esperan hasta 40 grados. Atlántida y Cortés alcanzarán 34 grados, mientras que Colón, Comayagua y Santa Bárbara tendrán máximas de 33 grados. En Francisco Morazán, incluida Tegucigalpa, la temperatura máxima será de 31 grados Celsius y la mínima de 19. En Olancho se esperan 32 grados de máxima y 21 de mínima, mientras que Gracias a Dios tendrá registros de 32 y 25 grados, respectivamente. El ambiente más fresco se presentará en Intibucá, con una máxima de 24 grados Celsius y una mínima de 16. Ocotepeque tendrá una máxima de 30 grados y una mínima de 18, mientras que Copán y El Paraíso alcanzarán máximas de 31 y 30 grados, respectivamente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse