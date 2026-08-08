Mejorarán la única línea férrea que opera en Honduras

La Ceiba, Atlántida

Con el objetivo de potenciar el ecoturismo y mejorar la conectividad de las comunidades locales, el Gobierno Central, a través del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), impulsa un proyecto clave de infraestructura para la rehabilitación del sistema ferroviario que da acceso al Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado. El ministro de Turismo, Andrés Ehrler, realizó un recorrido por la zona en compañía de autoridades municipales de los municipios de la zona de influencia de la reserva, como El Porvenir y San Francisco, además de touroperadores y guías turísticos locales. Durante la visita, las autoridades constataron en el terreno las necesidades prioritarias del recorrido, al tiempo que apreciaron la riqueza biológica y los atractivos paisajes que ofrece el área protegida.

Rescate de una joya turística e histórica

Actualmente, el acceso a la laguna se realiza desde la comunidad de Ceiba Mocha, en El Porvenir, a bordo de una motocarroza (conocida localmente como "burra") que transita sobre el único tramo de ferrocarril activo en todo el país. La vía férrea requiere mantenimiento urgente, por lo que la intervención contempla una inversión proyectada de 52 millones de lempiras para su total reparación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"Ustedes tienen un sitio turístico envidiable en el país. Este proyecto estaba ya en el Consejo de Turismo, pero nunca caminó; ya estaba el dinero con el gobierno de Arabia", señaló el ministro Ehrler. "Esta es una de las comunidades que le da mucho orgullo al país; la joya que ustedes tienen en recursos naturales es envidiada por cualquiera", añadió el funcionario, destacando que la obra forma parte de un paquete global de inversión turística de 180 millones de lempiras destinados al departamento de Atlántida.

Impacto social y ambiental

El Refugio de Vida Silvestre es gestionado actualmente por la Fundación Cuero y Salado (FUCSA), entidad que lidera diversos programas científicos, de conservación y de desarrollo comunitario en el sector. La obra no solo impulsará la llegada de visitantes nacionales e internacionales, sino que representará un cambio significativo en la vida cotidiana de la zona. En la actualidad, las vías del tren constituyen el único medio de transporte disponible para unas 150 familias que residen en el sector.