¿Qué cambia para los importadores de Honduras con el Decreto PCM 014-2026?

Tegucigalpa, Honduras

Ante este escenario, la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) ha comenzado a orientar a los importadores nacionales para que reestructuren sus procesos de auditoría y reduzcan el riesgo de sanciones o bloqueos en las aduanas del país.

La disposición, emitida por el Poder Ejecutivo, busca evitar que las cadenas de suministro nacionales estén vinculadas con violaciones a los derechos humanos y a tratados laborales internacionales.

El empresariado hondureño enfrenta un nuevo escenario en el comercio exterior tras la entrada en vigor del Decreto Ejecutivo PCM 014-2026, que veta mercancías producidas con trabajo forzoso en sus países de origen.

Desde la gremial empresarial se enfatiza que el cambio normativo obliga a las compañías a ir más allá de los criterios tradicionales de compra internacional.

"Como empresario, es importante mantenerte informado sobre las nuevas regulaciones que pueden impactar tus operaciones de importación y la relación con tus proveedores internacionales", expresó Gina Hernández, oficial de Desarrollo Empresarial y Misiones Comerciales de la CCIT.

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Las autoridades y los representantes del sector privado coinciden en que la medida posiciona a Honduras dentro de los estándares internacionales de comercio ético.

La normativa pretende evitar el ingreso al país de insumos y mercancías producidos bajo esquemas de explotación laboral o vulneración de la dignidad humana. Hernández remarcó que las empresas locales deberán adecuar sus estándares de selección de proveedores a la brevedad posible.

"Esta medida responde al compromiso del país con los derechos humanos, el trabajo digno y el cumplimiento de convenios internacionales y busca garantizar que las cadenas de suministro estén libres de prácticas que vulneren la dignidad de las personas trabajadoras", indicó Hernández.

La aplicación efectiva del decreto dependerá de un listado regulatorio oficial que, según la información proporcionada, se encuentra en fase de elaboración por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Dicho catálogo detallará los bienes e insumos específicos que no podrán ingresar al territorio hondureño por incumplir las salvaguardas laborales.

Para la ejecución práctica de las prohibiciones aduaneras se estableció un mecanismo con plazos definidos una vez que sea publicado el listado.

"El decreto faculta a la Secretaría de Trabajo para elaborar una lista de mercancías con prohibición de importación, la cual servirá para identificar aquellos productos que no podrán ingresar al país por incumplir esta normativa, por lo que la implementación de esa prohibición entrará en vigencia 30 días calendario después de la publicación de la lista en el Diario Oficial La Gaceta", precisó la oficial de Desarrollo Empresarial.

Especialistas en comercio exterior recomiendan a las empresas solicitar de inmediato certificaciones de origen y declaraciones juradas de cumplimiento social a sus proveedores en Asia, Europa y el resto de América.

La omisión de estos controles preventivos podría acarrear la confiscación de embarques e interrupciones en el abastecimiento operativo.