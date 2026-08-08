“Siento que me ahogo, tengo calor”: las últimas palabras de Nasser Hilsaca a su hermana Básima

La Ceiba

En su silla de ruedas, con la voz quebrantada y visiblemente afectada, Básima recordó cuáles fueron las últimas palabras y peticiones de su hermano mientras luchaba por su vida: “Él exigía que lo limpiáramos, que le trajéramos agua, pero no teníamos personal. Él me gritaba: ‘Déjame, ¿por qué no me dejas que yo me vaya? Siento que me ahogo, tengo calor’”.

Entre lágrimas, su hermana Básima Hilsaca relató a Diario LA PRENSA los difíciles momentos que atravesaron previo a su deceso.

Profundo dolor y desconsuelo vive la familia de Nasser Hilsaca tras confirmarse su fallecimiento a las 8:00 de la mañana en el Hospital General Atlántida de La Ceiba.

Al ser consultada sobre las solicitudes de ayuda y el ingreso hospitalario de Nasser, Básima manifestó su tristeza por las limitaciones que enfrentaron durante su atención, señalando que solo acudía para sus tratamientos de diálisis sin lograr un ingreso permanente en sala.

A pesar de su propia condición de salud y sus dificultades de movilidad, su hermana intentó asistirlo hasta el último minuto: “Yo no me podía mover del piso y él estaba enfermo, pero aun así le iba a colocar las almohadas. Murió durmiendo, parece”.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“Pedimos ayuda y desgraciadamente no le dieron otra vez el ingreso para que estuvieran pendientes de él(...) Decían que no estaba ingresado. Yo no sé si por las leyes que tienen (...) Ellos tienen sus protocolos. Dios tiene la verdad y Él va a saber; ya mi hermano falleció y no vale la pena. Ya sobre la leche derramada no se puede llorar”, dijo Básima.

El caso de Nasser Hilsaca había conmocionado a Honduras tras permanecer varios años postrado por su delicada condición de salud y obesidad mórbida. Su partida deja una profunda huella entre sus seres queridos y la comunidad ceibeña.