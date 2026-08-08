En el hospital muere Antony Castillo tras ser atacado a balazos en su casa

COMAYAGUA

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió cuando varios hombres, que se transportaban en una motocicleta, llegaron hasta la casa del joven y le dispararon, dejándolo herido.

Un joven identificado como Antony Castillo Garrido , originario de la colonia Lazos de Amistad, en Comayagua, perdió la vida la noche del viernes luego de ser víctima de un ataque armado en su propia vivienda.

Tras el ataque, sus familiares actuaron rápidamente y lo trasladaron de emergencia al Hospital General Santa Teresa, en Comayagua, con la esperanza de que los médicos pudieran salvarle la vida.

Sin embargo, la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de bala complicó su estado de salud y, pese a los esfuerzos realizados en el centro asistencial, Castillo Garrido falleció minutos después de haber sido ingresado.



Hasta el momento se desconocen las causas que habrían provocado el ataque armado y el paradero de los responsables.

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Las autoridades correspondientes deberán realizar las investigaciones para determinar el móvil del crimen, identificar a los agresores y establecer cómo ocurrieron los hechos.

