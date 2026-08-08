Estos son los colegios que desfilarán el 15 de septiembre en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

El Comité Cívico Interinstitucional Permanente (Cocip-2026) ya tiene el listado completo de los centros educativos que participarán en los tradicionales desfiles patrios, organizados por bloques y distritos educativos para garantizar el desarrollo ordenado de la jornada en la capital hondureña.

Los colores azul y blanco volverán a llenar las calles de la capital este 15 de septiembre, cuando miles de estudiantes de educación media participen en los desfiles conmemorativos por el 205 aniversario de la Independencia de Honduras.

Cada año, los hondureños recuerdan el 15 de septiembre de 1821, fecha en que las provincias de Centroamérica proclamaron su independencia de la Corona española, un acontecimiento que marcó el inicio de una nueva etapa histórica de la región.

Como es tradición, el Estadio Nacional José de la Paz Herrera será el escenario principal donde desfilarán bandas de guerra, pelotones, palillonas, pomponeras y estudiantes que durante varios meses se preparan para rendir homenaje a la patria.

Los ensayos ya comenzaron en distintos centros educativos de Tegucigalpa y Comayagüela, donde alumnos y docentes afinan cada detalle de las presentaciones que mostrarán durante la fiesta cívica.

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El primer bloque corresponde a los distritos educativos 4 y 8, con la participación de los institutos Monterey, Polivalente Germania, Alfonso Guillén Zelaya, Salem Sucot, Cultura Nacional Sur, Mary de Flores, Tecnológico Juan Pablo, Beraca, Del Valle, Liceo Kjokma, Liceo Heiner Reyes y Tecnológico Centroamericano.

En el segundo bloque desfilarán los centros de los distritos 13, 11, 7 y 14. Entre ellos figuran Tecnológico en Electricidad, Saúl Zelaya Jiménez, Adriana de Valerio, Santa Mónica, William Penn, Cultura del Japón, Renacer, Monte Hermón, San Pablo, El Bosque, Desarrollo Sostenible y Técnico Cultura Popular.

El tercer bloque estará integrado por los distritos 6 y 12, con los institutos Cultura Nacional y Cultura Nacional School, Liceo San Juan, Santa Catalina de Siena, República de Francia, Técnico San Martín, Vuelo de Águila, Yave Nissi, Divino Niño, Católico Santa María, Liceo Emmanuel, Laureano Salgado y Villa de los Niños.

Por su parte, el cuarto bloque reunirá a los centros educativos de los distritos 15 y 9: San Buenaventura, Superación San Francisco y Unión Europea.

El quinto bloque será el más numeroso y estará conformado por los distritos 5 y 10, con la participación de El Verbo, Mary Leonard, Blanca Adriana Ponce Ponce, Técnico Nueva Suyapa, Técnico Honduras, Tecnológico de Administración de Empresas (INTAE), España Jesús Milla Selva y Normal Bilingüe Pedro Nufio.

A esta lista se suman el Conservatorio Nacional de Música, Liceo Mixto Horizontes, Rafael Pineda Ponce, Técnico Los Pinos, Evangélico Hossanna, Príncipe de Asturias, Green Hill School, Instituto Hondureño de Cultura Interamericana (IHCI), Mixto Hibueras, Jesús Aguilar Paz, Morazán, Abelardo R. Fortín y Tecnológico Cybernet.