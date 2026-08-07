Afinan los últimos detalles para los desfiles patrios 2026 en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Las autoridades educativas, municipales y representantes de las fuerzas vivas de San Pedro Sula avanzan en la organización de los desfiles patrios del 13, 14 y 15 de septiembre, que este año conmemorarán el 205 aniversario de la Independencia de Honduras. Durante una reunión de coordinación, las instituciones participantes acordaron mantener una única mesa principal, con el propósito de mejorar la organización del evento y brindar una celebración ordenada para las familias sampedranas. Uno de los principales anuncios fue la confirmación de que el Estadio Francisco Morazán volverá a ser el punto de cierre del desfile del 15 de septiembre, donde las bandas marciales y delegaciones estudiantiles concluirán sus presentaciones.

Suyapa Coto, representante del Comité Cívico de Comisiones Integradas Patrióticas (COCIP), informó que el uso del recinto deportivo fue autorizado por la Corporación Municipal. "La convocatoria fue un éxito. Todas las fuerzas vivas están apoyándonos, lo que nos garantiza un evento diferente. Vamos a regresarle al pueblo un evento conmemorativo y familiar", expresó Coto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El orden de participación de los centros educativos e instituciones será definido la próxima semana mediante un sorteo oficial que se realizará en las instalaciones de la 105 Brigada de Infantería, detalló Coto.

Las autoridades también informaron que la convocatoria continúa abierta y que no existe un límite de cupos para los centros educativos públicos y privados interesados en participar. Mientras tanto, los directores distritales coordinan la entrega de las disposiciones oficiales a cada plantel. El comité organizador recordó que las delegaciones deberán cumplir las normas establecidas para mantener el sentido patriótico de la celebración.

Entre las principales disposiciones figura la prohibición de interpretar reguetón o música de banda que no tenga contenido alegórico a la patria por parte de los grupos musicales y bandas marciales. Asimismo, se pidió a las autoridades de los centros educativos mantener la sobriedad en la vestimenta de las palillonas y grupos de presentación, privilegiando atuendos decorosos y acordes con la conmemoración cívica.