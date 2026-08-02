Prohibido el reguetón y los corridos: desfiles patrios recuperarán el civismo

San Pedro Sula, Honduras

La Secretaría de Educación estableció nuevas disposiciones para la celebración de los Desfiles Patrios 2026, entre ellas la prohibición de interpretar reguetón, música urbana, electrónica, corridos y cualquier otra composición de carácter comercial o con mensajes políticos durante las presentaciones de las bandas estudiantiles.

La medida forma parte de los lineamientos emitidos por la ministra de Educación, Ivette Arely Argueta Padilla, con el propósito de preservar el carácter cívico, cultural y patriótico de las actividades conmemorativas del 15 de septiembre.

De acuerdo con la normativa, únicamente se permitirá la interpretación de música que exalte los valores patrios, la identidad nacional y el folklore hondureño. Asimismo, las coreografías deberán ser apropiadas para un ambiente familiar y respetar los derechos de los menores de edad que participen en los desfiles.

En Cortés, las autoridades educativas anunciaron que realizarán una supervisión permanente para verificar que los centros educativos cumplan con las nuevas disposiciones.