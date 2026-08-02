Prohibido el reguetón y los corridos: desfiles patrios recuperarán el civismo

La Secretaría de Educación estableció nuevas disposiciones para la celebración de los Desfiles Patrios 2026, entre ellas la prohibición de interpretar reguetón, música urbana, electrónica, corridos y cualquier otra composición de carácter comercial o con mensajes políticos durante las presentaciones de las bandas estudiantiles.
La medida forma parte de los lineamientos emitidos por la ministra de Educación, Ivette Arely Argueta Padilla, con el propósito de preservar el carácter cívico, cultural y patriótico de las actividades conmemorativas del 15 de septiembre.
De acuerdo con la normativa, únicamente se permitirá la interpretación de música que exalte los valores patrios, la identidad nacional y el folklore hondureño. Asimismo, las coreografías deberán ser apropiadas para un ambiente familiar y respetar los derechos de los menores de edad que participen en los desfiles.
En Cortés, las autoridades educativas anunciaron que realizarán una supervisión permanente para verificar que los centros educativos cumplan con las nuevas disposiciones.
"Vamos a estar en una supervisión y vigilancia durante todo el desfile patrio y sostendremos reuniones con los directores de los diferentes centros educativos para que nos colaboren con esta petición. Debemos interpretar canciones que reflejen el proceso folclórico y la identidad de nuestra cultura", expresó Rafael Rodríguez, director departamental de Educación de Cortés.
El funcionario explicó que en los próximos días se oficializará el listado de centros educativos participantes y posteriormente se enviarán las invitaciones para coordinar reuniones con los directores, quienes recibirán las instrucciones sobre la organización del evento y el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación.
Las autoridades también confirmaron que este año los desfiles patrios en San Pedro Sula volverán a desarrollarse sobre su recorrido histórico.
"Los desfiles regresan a su recorrido tradicional. Hemos establecido el punto estratégico de Diario LA PRENSA hasta el estadio Francisco Morazán, con el trayecto histórico que siempre se ha realizado y al que los sampedranos están acostumbrados cada 15 de septiembre", manifestó Rodríguez.
Con estas medidas, la Secretaría de Educación busca fortalecer el carácter cívico de las celebraciones de la Independencia de Honduras y promover manifestaciones artísticas que resalte la historia, los símbolos patrios y las tradiciones culturales del país.