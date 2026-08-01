Sin ser acusado, queda libre hombre que arrastró un perro con su carro en Choloma

Choloma, Honduras

De acuerdo con la denuncia de la organización, el ciudadano fue detenido por agentes policiales luego de que el video del hecho se viralizara en redes sociales y generara indignación entre ciudadanos y defensores de los animales.

La liberación habría ocurrido luego de que un fiscal de turno determinara, tras una inspección, que el animal no presentaba lesiones.

El hombre que fue detenido por la Policía Nacional tras ser grabado arrastrando a un perro con su vehículo en el sector de Choloma, Cortés, fue dejado en libertad, según denunció un representante de la organización Mascotas en Adopción.

El representante de Mascotas en Adopción explicó que acudieron a la posta policial de Choloma para conocer la actualización del caso y que fueron informados sobre el procedimiento realizado por las autoridades.

Según su versión, la Policía trasladó al detenido y notificó al fiscal de turno sobre la captura. Posteriormente, se habría ordenado una inspección en la vivienda del ciudadano para verificar las condiciones en las que se encontraba el perro.

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Según relató el representante, tras la inspección y el envío de fotografías al fiscal, se determinó que el animal no presentaba lesiones y que no se continuarían acciones contra el ciudadano, quien quedó en libertad.

La organización cuestionó la decisión y pidió al Ministerio Público dar seguimiento al caso, al considerar que el hecho captado en video debía tener una investigación más amplia.

El caso continúa generando reacciones entre la población, luego de que las imágenes del perro siendo arrastrado por un vehículo en Choloma provocaran reclamos de ciudadanos que exigen protección y respeto hacia los animales.