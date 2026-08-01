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Génesis FC vs Choloma no va por TV: horario y sorpresa con la transmisión

La jornada 1 del Apertura 2026 sigue este sábado 01 de agosto con el duelo entre el Génesis FC y el Choloma.

Génesis FC vs Choloma no va por TV: horario y sorpresa con la transmisión

Génesis FC y Choloma se enfrentan esta tarde en el Estadio Suazo Córdova.
Honduras.

¡Seguimos! El Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras continúa su rumbo y este sábado 01 de agosto se enfrentan Génesis FC vs Choloma en el segundo duelo correspondiente a la primera fecha en el regreso del fútbol hondureño.

Los caninos, bajo el mando de Fernando Mira, buscarán arrancar con el pie derecho su camino. Enfrente, tendrán a un renovado Choloma, que ahora cuenta con la dirección técnica de Héctor Vargas.

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Ambos equipos fueron protagonistas en pretemporada, luego de anunciar incorporaciones de los creadores de contenido Brayan "La Playa" y Saúl Fox, mejor conocido como "La More". Una de las dudas para este duelo es si ambos estarán este sábado en el cotejo.

Sin embargo, ambos serán ausencia, ya que tenían el compromiso previo del juego entre creadores de contenido este mismo día en el Nacional.

Génesis y Choloma protagonizan el segundo duelo de esta jornada 1 del Apertura 2026, luego del partido inaugural entre Platense vs Real España. Los Aurinegros comenzaron de la mejor manera y le endosaron un 3-0 a los Escualos.

Hora y dónde ver el Génesis FC vs Choloma

Una de las sorpresas es que el partido no será transmitido por el canal de Deportes TVC. El juego arranca a las 3:30 pm y se podrá ver a través de las redes oficiales del Génesis FC en Facebook y TikTok.

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Redacción La Prensa
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