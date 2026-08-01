Emilio Izaguirre rompe el silencio y aclara la polémica que involucra a su hijo

La controversia surgió luego de que medios nacionales difundieran un video captado por cámaras de seguridad, en el que se observa a una camioneta retroceder frente a un establecimiento comercial, impactar contra un vehículo tipo turismo que se encontraba estacionado y abandonar el lugar.
En las imágenes se señala como supuesto protagonista a Emilio Izaguirre Jr., futbolista que forma parte de las reservas y del primer equipo del Motagua.
La grabación desató una ola de comentarios, críticas y especulaciones en redes sociales, incluyendo cuestionamientos sobre la presencia de luces tipo sirena en el vehículo.
Ante la repercusión del caso, Emilio Izaguirre utilizó su cuenta de Instagram para publicar un mensaje en el que pidió prudencia antes de emitir opiniones y aclaró la situación que, según afirma, ha afectado a su familia.
"Buenos días. Sin tener conocimiento de los hechos y sin conocer la verdad, muchas personas han emitido juicios injustos. Hemos recibido numerosos mensajes que han afectado a nuestra familia, especialmente a Milito, quien se encuentra muy nervioso por toda esta situación", comenzó diciendo Emlio.
"Afortunadamente, se trató únicamente de un golpe leve, sin personas lesionadas, y la situación ya fue resuelta de manera responsable entre los afectados y los padres del joven propietario del vehículo", confesó Emilio.
"Agradecemos la comprensión y pedimos respeto antes de emitir opiniones o difundir información sin confirmar", expresó.
En su pronunciamiento, Izaguirre también rechazó las versiones que señalan que su hijo era quien conducía la camioneta al momento del percance y aseguró que todo se trató de un incidente menor, el cual fue solucionado de forma responsable entre las partes involucradas.
El nombre de Emilio Izaguirre Jr., futbolista que integra las reservas y ha tenido participación con el primer equipo del Motagua, se convirtió en tendencia en las últimas horas luego de que un video de cámaras de seguridad comenzara a circular ampliamente en redes sociales.
El hijo de Emilio ha sido defendido por su padre en las redes sociales.
El dirigente del Motagua también hizo un llamado a la prudencia y pidió que no se continúe difundiendo información sin verificar, al considerar que los señalamientos públicos han provocado un daño innecesario a su familia y, particularmente, a su hijo, quien continúa su proceso de formación como futbolista del club azul.
Emilio Izaguirre pidió comprensión y respeto ante lo ocurrido.
Emilio Izaguirre Jr. es una de las jóvenes promesas que ha venido desarrollando su carrera en las categorías menores del Motagua. El futbolista ha destacado en las divisiones formativas del club azul, donde ha seguido un proceso de crecimiento con el objetivo de consolidarse en el plantel de primera división.
La figura de Emilio Izaguirre Jr. siempre ha estado bajo la atención de la afición debido al legado de su padre, quien fue campeón con Motagua, referente de la Selección de Honduras y tuvo una exitosa carrera en el fútbol europeo. Esa herencia futbolística ha generado una mayor expectativa sobre el joven, quien intenta construir su propio nombre dentro del balompié nacional.
El hijo de Emlio ya sabe lo que es ganar título con el primer equipo del Motagua ya que formó parte de la plantilla que se consagró campeón en el torneo pasado.
Desde su debut, el joven jugador ha alternado entre el primer equipo y las reservas, buscando ganar experiencia y minutos de competencia. En el club consideran que aún se encuentra en una etapa de formación, por lo que su crecimiento ha sido llevado con cautela para potenciar sus condiciones futbolísticas.
La reciente polémica en redes sociales llega en un momento en el que el futbolista busca abrirse camino en el primer equipo azul. Mientras continúa su proceso de formación, el incidente ha provocado que su nombre trascienda el ámbito deportivo, situación que llevó a Emilio Izaguirre a salir públicamente en defensa de su hijo y pedir respeto ante las versiones que comenzaron a circular.