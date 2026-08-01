Emilio Izaguirre rompe el silencio y aclara la polémica que involucra a su hijo

La figura de Emilio Izaguirre Jr. siempre ha estado bajo la atención de la afición debido al legado de su padre, quien fue campeón con Motagua, referente de la Selección de Honduras y tuvo una exitosa carrera en el fútbol europeo. Esa herencia futbolística ha generado una mayor expectativa sobre el joven, quien intenta construir su propio nombre dentro del balompié nacional.