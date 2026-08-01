¡El arma estaba cargada! Condenan a joven por matar a su amiga en juego de ruleta rusa

Cincinnati, Estados Unidos

Omarion Horne, de 23 años, fue condenado a prisión tras declararse culpable de homicidio involuntario por la muerte de Rachel Counts, de 23 años, ocurrida en octubre de 2025 durante un juego de ruleta rusa en una vivienda de Cincinnati, en el condado de Hamilton, Estados Unidos.

Según la Oficina del Fiscal del Condado de Hamilton, el hecho ocurrió mientras Horne y un grupo de amigos se encontraban jugando cartas en una reunión. Durante el encuentro, el joven manipuló un arma de fuego y posteriormente disparó contra Counts.

Los fiscales informaron que Horne tomó un revólver, retiró una bala del cilindro y propuso jugar a la ruleta rusa. Luego apuntó primero hacia sí mismo y después hacia la víctima, momento en el que accionó el arma y el disparo impactó en el pecho de Counts.

Equipos de emergencia llegaron hasta la vivienda ubicada en el vecindario Winton Hills, en Cincinnati, tras reportarse el tiroteo. Sin embargo, la joven fue declarada muerta en el lugar.

Inicialmente, Horne enfrentaba un cargo más grave, pero posteriormente aceptó declararse culpable de homicidio involuntario. Tras el acuerdo judicial, un juez lo condenó a una pena de entre 10 y 14.5 años de prisión.

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Durante la audiencia inicial, Horne fue visto afectado emocionalmente mientras los fiscales expusieron los detalles del caso y la forma en que ocurrió el disparo que terminó con la vida de Counts.

Connie Pillich, fiscal del condado de Hamilton, calificó el caso como una tragedia y recordó que las armas de fuego no deben ser utilizadas como parte de juegos o manipuladas de manera irresponsable.

“Lo que comenzó como una reunión entre amigos terminó con una joven perdiendo la vida porque alguien trató un arma cargada como un juego”, expresó Pillich, según la información proporcionada por la fiscalía.