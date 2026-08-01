Kevin Padilla es encontrado sin vida dentro de una bolsa en Sonaguera, Colón

Sonaguera, Colón

Las autoridades identificaron el cuerpo de Kevin Javier Padilla Aguilar , conocido como “Pelo”, quien fue encontrado sin vida dentro de una bolsa y en estado de descomposición el viernes 31 de julio en el sector La Cubana, comunidad La Quebrada, El Guineo, en Sonaguera, Colón.

El hallazgo ocurrió luego de que pobladores alertaran sobre la presencia de un cadáver en la zona.

De acuerdo con información preliminar, Padilla Aguilar había sido reportado como desaparecido desde el pasado martes, por lo que sus familiares comenzaron una búsqueda hasta conocer sobre el hallazgo del cuerpo.

La víctima residía en la comunidad de El Chorro, en Sonaguera. Familiares y personas allegadas llegaron al lugar para realizar el reconocimiento del cuerpo y acompañar el proceso correspondiente tras la confirmación de su identidad.

Según los reportes iniciales, el cadáver fue localizado dentro de una bolsa y presentaba un avanzado estado de descomposición, por lo que las autoridades realizaron las diligencias para determinar las circunstancias del hecho.

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Miembros de la Policía Nacional se desplazaron hasta el sector donde fue encontrado el cuerpo para confirmar el hallazgo y comenzar con las investigaciones relacionadas con la muerte de Padilla Aguilar.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado hacia la comunidad de El Chorro, donde familiares esperaban darle sepultura y despedir al joven conocido como “Pelo”.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del crimen ni han informado sobre personas detenidas relacionadas con la muerte de Kevin Javier Padilla Aguilar.