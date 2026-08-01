Detienen a hombre acusado de arrastrar a un perro con su carro en Choloma, Cortés

Choloma, Cortés

La Policía Nacional detuvo este sábado al hombre denunciado por presuntamente arrastrar a un perro con su vehículo en la colonia López Arellano, a la salida de Cerro Verde, en Choloma , Cortés. El hecho quedó registrado en videos que se difundieron en redes sociales y provocaron indignación entre ciudadanos.

El sospechoso fue ubicado y requerido por agentes policiales, por lo que permanece bajo custodia en la posta de Choloma mientras avanzan las investigaciones sobre el presunto caso de maltrato animal.

Las imágenes muestran al perro siendo arrastrado por un vehículo en el sector y, posteriormente, al conductor subiendo al animal al baúl del automóvil, sujetándolo de una oreja, mientras algunas personas reclamaban por lo ocurrido.

Tras la detención, fiscales se preparan para trasladarse a la vivienda del ciudadano con el objetivo de verificar el estado del perro y realizar las diligencias correspondientes dentro del proceso investigativo.

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El caso generó una fuerte reacción en redes sociales, donde pobladores y defensores de los animales exigieron que se esclarezca lo ocurrido y que se apliquen las medidas legales correspondientes.