Alarma por muerte de gatos en La Ceiba, sospechan de envenenamiento

La Ceiba, Atlántida

Una ola de indignación embarga a los habitantes de la residencial Bella Vista, en el sector Satuyé de La Ceiba, norte de Honduras, tras el hallazgo de al menos ocho gatos muertos en circunstancias sospechosas durante los últimos días.

Los cuerpos de los felinos han sido encontrados dispersos en patios, calles y aceras de la zona residencial, lo que ha encendido las alarmas entre dueños de mascotas ​​​​​​y defensores de los animales.

Vecinos del sector expresaron su dolor y frustración ante lo que consideran un acto de crueldad animal deliberada. La principal hipótesis que maneja la comunidad es el envenenamiento.

“No es posible que esté pasando esto, los animales no tienen la culpa. Hay gatos muertos por todos lados, no es justo que les hagan eso”, manifestó con indignación una habitante del sector que prefirió el anonimato.