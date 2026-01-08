Alarma por muerte de gatos en La Ceiba, sospechan de envenenamiento

Una ola de indignación embarga a los habitantes de la residencial Bella Vista, en el sector Satuyé de La Ceiba, norte de Honduras, tras el hallazgo de al menos ocho gatos muertos en circunstancias sospechosas durante los últimos días.
Los cuerpos de los felinos han sido encontrados dispersos en patios, calles y aceras de la zona residencial, lo que ha encendido las alarmas entre dueños de mascotas y defensores de los animales.
Vecinos del sector expresaron su dolor y frustración ante lo que consideran un acto de crueldad animal deliberada. La principal hipótesis que maneja la comunidad es el envenenamiento.
“No es posible que esté pasando esto, los animales no tienen la culpa. Hay gatos muertos por todos lados, no es justo que les hagan eso”, manifestó con indignación una habitante del sector que prefirió el anonimato.
Autoridades investigarán
Ante la denuncia, el departamento de Justicia Municipal de la Alcaldía de La Ceiba tomó cartas en el asunto. Su titular, Marineé Osorio, confirmó que se aplicará con rigor la Ley de Protección Animal, en caso de comprobarse que los animales fueron asesinados de manera intencional.
“Haremos las investigaciones correspondientes con nuestro personal; veremos quién está haciendo esto. Es muy raro, es la primera vez que tenemos una denuncia de esta magnitud en la ciudad”, señaló Osorio.
La funcionaria advirtió además que, al tratarse de la muerte de animales, el caso podría escalar a la categoría de delito, lo que obligaría a remitir el expediente al Ministerio Público. No obstante, enfatizó que primero deben determinarse las causas exactas de las muertes.
“Se realizarán gestiones para que un médico veterinario colabore con los exámenes toxicológicos”, apuntó Osorio.
“Todavía no podemos aseverar qué pasó, si es veneno u otra causa, porque por ahora lo desconocemos. Tenemos que investigar qué está provocando la muerte para tomar acciones”, concluyó.
Mientras avanzan las investigaciones, los vecinos de Bella Vista permanecen en alerta y exigen a las autoridades que se identifique a los responsables, a fin de evitar que más mascotas sigan perdiendo la vida de forma violenta.
Penalización
El Código Penal de Honduras penaliza la muerte y las lesiones graves contra los animales. El artículo 341 establece que quien cause la muerte injustificada o lesiones muy graves a un animal puede ser castigado con prisión de dos a cuatro años.
Asimismo, el artículo 342 sanciona el abandono que ponga en riesgo la vida o la salud del animal.