MOE-UE presentará informe final sobre las elecciones del 30 de noviembre de 2025

Tegucigalpa, Honduras.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) presentará el informe final sobre las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 en Honduras. El documento se hará público el martes 3 de marzo en una conferencia de prensa encabezada por el jefe de la Misión, el eurodiputado Francisco Assis.

Para fortalecer la democracia y, en general, los futuros procesos electorales que se realicen en Honduras, el informe de la misión incluye una serie de recomendaciones. El jueves 5 de marzo la MOE-UE organizará también un conversatorio en el que se discutirán con diferentes interlocutores dichas recomendaciones, su posible implementación y cómo puedan ayudar en el debate sobre reformas electorales que se está desarrollando en el país.