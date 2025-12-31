Observadores de la UE instan a respetar el voto tras proclamarse los resultados en Honduras

Tegucigalpa

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Honduras (MOE UE) anunció este miércoles que “toma nota” de la proclamación de los resultados finales del Consejo Nacional Electoral (CNE) dentro del plazo constitucional e instó a todos los actores a que “respeten el voto” de los hondureños.”

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) toma nota de la proclamación de los resultados electorales realizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), dentro del plazo constitucional del 30 de diciembre para las elecciones presidenciales, al Congreso Nacional y a las corporaciones municipales”, indicó la Misión en un comunicado.

El CNE, que el pasado 24 de diciembre declaró presidente electo a Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato del conservador Partido Nacional y apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, divulgó el martes los resultados definitivos correspondientes a las alcaldías y a los diputados, que permanecían pendientes.