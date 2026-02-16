Condenan a 24 años a hombre por matar a su hijastro de 5 años en Cofradía

A 24 años y seis meses de prisión fue condenado Franklin Eduardo Vega Hernández, luego de aceptar su responsabilidad en la muerte a golpes de su hijastro, Deyvi Cortés (de 5 años), hecho ocurrido el 6 de marzo de 2025 en Cofradía.
La jueza de Letras Penal dictó la sentencia tras celebrarse la audiencia de procedimiento abreviado, al considerar que el agresor actuó con alevosía y ventaja, y que se ensañó contra el menor, a quien, según lo establecido por el Ministerio Público, atacó por haberse orinado en la cama.
La Fiscalía también constató que Franklin Eduardo Vega Hernández golpeaba a su otro hijastro, de siete años, y a la madre de los menores, por lo que recibió además una condena por maltrato familiar.
El fallo establece 17 años y seis meses de prisión por el asesinato del niño y siete años y seis meses por la violencia ejercida contra la mujer y el otro menor, hermano de Deyvi Cortés.
Cómo ocurrieron los hechos
Franklin Eduardo Vega Hernández admitió su culpabilidad en los delitos de asesinato, lesiones agravadas y violencia contra la mujer agravada, con el fin de obtener una rebaja de pena.
De acuerdo con el expediente judicial, el crimen ocurrió el 6 de marzo de 2025, en la vivienda familiar ubicada en el sector de Cofradía. Ese día, el menor orinó la cama, lo que provocó el enojo del acusado, quien comenzó a golpearlo contra una pared hasta dejarlo inconsciente.
Un día antes del asesinato, Vega habría desconectado un bombillo encendido y caliente, colocándolo sobre el brazo del niño Tony, hermano del menor fallecido, causándole graves quemaduras.
En cuanto a la madre de los niños, los dictámenes forenses y su testimonio indican que el imputado la castigaba de manera violenta: la obligaba a permanecer de pie, le ordenaba no moverse y la golpeaba hasta que perdía el conocimiento.
Los dictámenes psicológicos incorporados al proceso reflejan el patrón de maltrato físico y psicológico que sufrían los dos menores y su madre por parte de Franklin Eduardo Vega.
El Ministerio Público informó que el acusado confesó de viva voz ante la jueza haber asesinado a su hijastro y haber sometido a malos tratos tanto al hermano del menor como a la madre de ambos.
Durante la audiencia, la jueza le preguntó al imputado: “¿Usted acepta los hechos de los cuales se le acusa, los delitos que se le imputan y que va a recibir una pena condenatoria?”, a lo que Vega respondió afirmativamente.