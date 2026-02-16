  1. Inicio
Condenan a 24 años a hombre por matar a su hijastro de 5 años en Cofradía

El crimen ocurrió el 6 de marzo de 2025, en la vivienda familiar ubicada en el sector de Cofradía, San Pedro Sula. Ese día, el menor orinó la cama, lo que provocó el enojo de Franklin Vega

Franklin Eduardo Vega Hernández cumple su condena en el centro penal de El Progreso, Yoro.

 Foto: LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

A 24 años y seis meses de prisión fue condenado Franklin Eduardo Vega Hernández, luego de aceptar su responsabilidad en la muerte a golpes de su hijastro, Deyvi Cortés (de 5 años), hecho ocurrido el 6 de marzo de 2025 en Cofradía.

La jueza de Letras Penal dictó la sentencia tras celebrarse la audiencia de procedimiento abreviado, al considerar que el agresor actuó con alevosía y ventaja, y que se ensañó contra el menor, a quien, según lo establecido por el Ministerio Público, atacó por haberse orinado en la cama.

La Fiscalía también constató que Franklin Eduardo Vega Hernández golpeaba a su otro hijastro, de siete años, y a la madre de los menores, por lo que recibió además una condena por maltrato familiar.

El fallo establece 17 años y seis meses de prisión por el asesinato del niño y siete años y seis meses por la violencia ejercida contra la mujer y el otro menor, hermano de Deyvi Cortés.

Cómo ocurrieron los hechos

Franklin Eduardo Vega Hernández admitió su culpabilidad en los delitos de asesinato, lesiones agravadas y violencia contra la mujer agravada, con el fin de obtener una rebaja de pena.

De acuerdo con el expediente judicial, el crimen ocurrió el 6 de marzo de 2025, en la vivienda familiar ubicada en el sector de Cofradía. Ese día, el menor orinó la cama, lo que provocó el enojo del acusado, quien comenzó a golpearlo contra una pared hasta dejarlo inconsciente.

Un día antes del asesinato, Vega habría desconectado un bombillo encendido y caliente, colocándolo sobre el brazo del niño Tony, hermano del menor fallecido, causándole graves quemaduras.

En cuanto a la madre de los niños, los dictámenes forenses y su testimonio indican que el imputado la castigaba de manera violenta: la obligaba a permanecer de pie, le ordenaba no moverse y la golpeaba hasta que perdía el conocimiento.

Los dictámenes psicológicos incorporados al proceso reflejan el patrón de maltrato físico y psicológico que sufrían los dos menores y su madre por parte de Franklin Eduardo Vega.

El Ministerio Público informó que el acusado confesó de viva voz ante la jueza haber asesinado a su hijastro y haber sometido a malos tratos tanto al hermano del menor como a la madre de ambos.

Durante la audiencia, la jueza le preguntó al imputado: “¿Usted acepta los hechos de los cuales se le acusa, los delitos que se le imputan y que va a recibir una pena condenatoria?”, a lo que Vega respondió afirmativamente.

