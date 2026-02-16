Condenan a 24 años a hombre por matar a su hijastro de 5 años en Cofradía

San Pedro Sula, Honduras

A 24 años y seis meses de prisión fue condenado Franklin Eduardo Vega Hernández, luego de aceptar su responsabilidad en la muerte a golpes de su hijastro, Deyvi Cortés (de 5 años), hecho ocurrido el 6 de marzo de 2025 en Cofradía. La jueza de Letras Penal dictó la sentencia tras celebrarse la audiencia de procedimiento abreviado, al considerar que el agresor actuó con alevosía y ventaja, y que se ensañó contra el menor, a quien, según lo establecido por el Ministerio Público, atacó por haberse orinado en la cama.

La Fiscalía también constató que Franklin Eduardo Vega Hernández golpeaba a su otro hijastro, de siete años, y a la madre de los menores, por lo que recibió además una condena por maltrato familiar. El fallo establece 17 años y seis meses de prisión por el asesinato del niño y siete años y seis meses por la violencia ejercida contra la mujer y el otro menor, hermano de Deyvi Cortés.

Cómo ocurrieron los hechos

Franklin Eduardo Vega Hernández admitió su culpabilidad en los delitos de asesinato, lesiones agravadas y violencia contra la mujer agravada, con el fin de obtener una rebaja de pena. De acuerdo con el expediente judicial, el crimen ocurrió el 6 de marzo de 2025, en la vivienda familiar ubicada en el sector de Cofradía. Ese día, el menor orinó la cama, lo que provocó el enojo del acusado, quien comenzó a golpearlo contra una pared hasta dejarlo inconsciente. Un día antes del asesinato, Vega habría desconectado un bombillo encendido y caliente, colocándolo sobre el brazo del niño Tony, hermano del menor fallecido, causándole graves quemaduras. En cuanto a la madre de los niños, los dictámenes forenses y su testimonio indican que el imputado la castigaba de manera violenta: la obligaba a permanecer de pie, le ordenaba no moverse y la golpeaba hasta que perdía el conocimiento. Los dictámenes psicológicos incorporados al proceso reflejan el patrón de maltrato físico y psicológico que sufrían los dos menores y su madre por parte de Franklin Eduardo Vega.