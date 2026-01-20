Esto se sabe sobre el proceso contra padrastro acusado de matar al pequeño Franklin

San Pedro Sula, Honduras

Para el 28 de febrero fue señalada la audiencia de procedimiento abreviado, en la que el imputado Franklin Eduardo Vega aceptará haber asesinado al niño Deyvi Ariel Cortés. El 9 de septiembre de 2025, Franklin Eduardo Vega, a través de su defensa, solicitó someterse a un procedimiento abreviado con el objetivo de que se le reduzca la pena por el crimen cometido contra el menor de cinco años, a quien le quitó la vida tras propinarle una brutal golpiza.

El imputado enfrenta los delitos de asesinato en perjuicio del niño Deyvi Ariel Cortés, lesiones agravadas contra el hermano menor del fallecido y maltrato familiar agravado en perjuicio de la madre de ambos menores. Deyvi Ariel murió la madrugada del martes 11 de marzo de 2025 en el hospital del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula, tras permanecer cinco días luchando por su vida. Inicialmente, el menor fue ingresado el 7 de marzo al hospital Mario Catarino Rivas, desde donde fue remitido a la unidad de cuidados intensivos del IHSS debido a la gravedad de su estado de salud. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Pese a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida, el niño falleció a causa de la severidad de los golpes que presentaba en su cuerpo y de una grave lesión en la cabeza. Los médicos hicieron esfuerzos por salvarle la vida al pequeño, pero debido a la gravedad de los golpes en su cuerpo y una grave lesión en su cabeza falleció. El personal médico que atendió a Deyvi Ariel informó que el menor presentaba lesiones recientes y antiguas, lo que evidenciaba que había sido víctima de maltratos recurrentes.

Fiscalía pide pena de 24 años de cárcel para Franklin Vega

De acuerdo con el testimonio de familiares de los niños, Franklin Eduardo Vega golpeó tanto a los dos hermanitos como a la madre de estos, y habría manifestado que su intención era acabar con la vida de los tres. La madre de los menores identificó a Franklin Eduardo Vega como el responsable del asesinato. El imputado fue capturado y remitido a prisión preventiva. Franklin Eduardo Vega ya contaba con denuncias previas por maltrato y actualmente guarda prisión en el centro penal de El Progreso, acusado por los tres delitos que se le imputan. Las autoridades del Ministerio Público informaron que aceptaron la solicitud de procedimiento abreviado presentada por la defensa, bajo la condición de solicitar la aplicación de la pena media correspondiente a cada delito. Según lo explicado, en el caso del asesinato del niño Deyvi Ariel, la pena establecida es de 20 a 25 años de prisión, siendo la pena media de 17 años y seis meses. En los delitos de lesiones agravadas y maltrato familiar agravado, la pena media suma siete años de cárcel.