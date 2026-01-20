Real Madrid se divierte, Bellingham se burla, Vinicius sorprende y gesto de Mbappé

En imágenes, así fue la goleada que le metió el Real Madrid (6-1) al Mónaco en la séptima jornada de la fase liga de la Champions League, en el Santiago Bernabéu, con un gran Vinicius y Mbappé.
Este fue el 11 titular del Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Huijsen, Camavinga; Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham; Franco Mastantuono, Vinícius y Kylian Mbappé.
Se guardó un minuto de silencio antes del partido Real Madrid vs Mónaco con motivo de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz, Córdoba.
¡Sorpresiva visita! Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil y extrenador del Real Madrid, estuvo en el Bernabéu observando a los que fueron sus jugadores en el Santiago Bernabeu.
Kylian Mbappé le pegó de derecha a un pase de Fede Valverde tras centro de Franco Mastantuono y así fue el 1-0 del Real Madrid ante Mónaco.
Kyalian Mbappé celebra el primero gol del Real Madrid con Vinicius.
Kylian Mbappé le pidió perdón a los aficionados del AS Mónaco después de marcarles en la Champions League. El delantero francés hizo válida la ley del ex, pero no quiso celebrar efusivamente ante el club donde comenzó su carrera profesional.
Kylian Mbappé empujó al fondo un pase de Vinicius y firmó el 2-0 del Real Madrid ante el Mónaco.
Mbappé agradeció a Vinicius por la asistencia para su doblete en la Champions League. El francés está imparable.
Mbappé festejó su segundo gol con Vinicius y Eduardo Camavinga.
Kylian Mbappé llegó a 11 goles en la actual temporada de la Champions League.
¡POLÉMICA! La jugada tuvo que ser revisada en el VAR para corroborar la posición del delantero francés, pero tras la exhaustiva inspección de la jugada, se determinó que el gol era válido.
Franco Mastantuono definió dentro del área que con la derecha, cruzó el balón y venció al portero Philipp Kön del Mónaco.
Este fue el primer gol de Franco Mastantuono en la Champions League con el Real Madrid. El argentino lo celebró con euforia.
Vinicius provocó el cuarto gol del Real Madrid, el cual fue un autogol. El delantero brasileño aprovechó el error de Jordan Teze, avanza, asiste a Arda Güler y Thilo Kehrer, al anticiparse, manda el balón al fondo de su propia portería.
Luego, Vinicius se lució con un golazo. El brasileño encontró el hueco y firmó un disparo a la escuadra con la derecha. Imposible para Philipp Köhn.
Vinicius fue alabado por el Bernabéu, que lo perdonó, pero el brasileño sorprendió al decidir no celebrar su gol con la grada.
Vinicius, en vez de arrancar su carrera hacía el banderín, se fue al centro del campo donde le esperaban algunos de sus compañeros. Se abrazo con ellos.
Acto seguido, Vincius se fue directo por Álvaro Arbeloa, con quien no dudó en fundirse en un sincero abrazo que dice muchas cosas.
El festejo de Vinicius con Arbeloa fue por gran parte a la defensa que ha hecho el entrenador español con su jugador desde el primer día que se sentó en el banquillo del Real Madrid.
Jude Bellingham recibió el pase de Fede Valverde dentro del área, regateó al portero Philipp Köhn y marcó a placer a portería vacía. Fue el 6-1.
Jude Bellingham, uno de los más criticados desde el adiós de Xabi Alonso del banquillo merengue, celebró haciendo gestos de beber de una botella, en varias ocasiones, como respuesta reivindicativa a esos rumores sobre la vida nocturna que han perseguido al inglés en la capital española.
Bellingham, junto a Fede Valverde y Vinícius, fue uno de los más abucheados en el último Real Madrid-Levante tras la eliminación de los merengues de la Copa del Rey ante el Albacete. El inglés festejó su gol simulando cómo bebía algunas botellas.
"¿Mi celebración? Mucha gente dice muchas cosas. Puedes llorar o disfrutarlo. Les devolví la broma a los fans. Sé la verdad", expresó Jude Bellingham sobre esa celebración tras el partido.
Kylian Mbappé se dio cuenta que Vinicius fue elegido como MVP del partido, corrió para felicitarlo y abrazarlo. El campeón del mundo francés sabe que su compañero está viviendo un momento complicado y festejó como si el premio hubiera sido para él mismo. La reacción del brasileño lo dice todo. ¡Buen gesto de Kiki!
Vinicius posando con su premio de MVP al Mejor Jugador del Partido.
El juvenil Daniel Mesonero debutó con el Real Madrid en la Champions League, entrando por Fede Valverde en el minuto 83. Se llevó de recuerdo la camiseta firmada por sus compañeros.
Fran García llegó a 100 partidos con el Real Madrid y Florentino Pérez le entregó una camiseta especial tras el juego ante Mónaco.