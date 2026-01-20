Jorge Calix, el ungido por el PL para buscar la presidencia del Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.

El diputado Jorge Cálix se convirtió en el ungido por el Partido Liberal como su candidato para buscar la presidencia del Congreso Nacional en el nuevo período legislativo que inicia este 25 de enero. Según fuentes del partido, los diputados electos por el PL ya definieron su representación para ocupar el máximo cargo del Legislativo: Jorge Cálix recibió 24 votos, mientras que Yuri Sabas obtuvo 13 y Marlon Lara 4, consolidando a Cálix como el candidato oficial de la bancada.

El anuncio se produce en el marco de los preparativos de la instalación provicional de la junta directiva del Congreso, donde las distintas bancadas negocian posiciones y alianzas para la elección, que liderará las sesiones y decisiones del Legislativo para el período 2026-2030. Con esta decisión, el Partido Liberal busca proyectar unidad interna y asegurar su participación en la dirección del Congreso, mientras se prevé que se mantendrán las negociaciones con otras fuerzas políticas de cara a la elección de la junta directiva.