Rebeldía al Olimpia, jugador al hospital, Arboleda estalla y Policía interviene

Las curiosas fotos que nos dejó el clásico Olimpia vs Real España por la jornada 10 de la Liga Nacional de Honduras.
El 11 titular del Olimpia que mandó a la cancha Eduardo Espinel para el clásico del fútbol moderno ante Real España.
El 11 titular del Real España que mandó a la cancha Jeaustin Campos para el duelo ante Olimpia.
Eduardo Espinel y Jeaustin Campos demostraron su caballerosidad ya que se saludaron de forma efusiva antes del inicio del clásico.
Ya en las labores: El técnico español de la selección hondureña, Francisco Molina, en el palco del estadio Nacional para presenciar el duelo Olimpia vs Real España.
Mientras estaba por comenzar el clásico Olimpia vs Real España, un aficionado en las afueras del estadio Nacional tuvo que ser detenido por elementos de la Policía Nacional.
El individuo estaba tratando de armar un caos en las afueras y la Policía Nacional pudo intervenir para reestablecer el orden.
Este aficionado fue detenido en pleno juego. Los efectivos de la Policía lo llevaban en la patrulla a alguna posta policial.
Respecto a las acciones del clásico, Jorge Benguché desperdició en el primer tiempo una clara oportunidad de abrir el marcador.
Nelson Salgado fue el árbitro central del clásico Olimpia vs Real España.
Anthony García fue un dolor de cabeza para la zaga defensiva del Olimpia y Emanuel Hernández le cometió una clara falta penal cuando se jugaba el segundo tiempo.
El volante argentino Gonzalo Ritacco se tuvo confianza, cobró el penal y mandó a guardar la pelota al fondo de las redes. Era el 1-0 del Real España ante Olimpia.
Gonzalo Ritacco celebró su primer gol en Honduras y lo celebró con mucha euforia.
Tras el 1-0 del Real España, la afición del Olimpia se le rebeló a su equipo y en varios minutos le reclamaron por el irregular nivel mostrado.
Yustin Arboleda a los 75 minutos anotó y estableció el definitivo 1-1 entre Olimpia y Real España.
Antony García, que estaba teniendo un gran partido, se marchó lesionado. Tuvo un golpe en uno de sus brazos y el jugador del Real España fue traslado a un hospital.
A los 92 minutos, Yustin Arboleda estalló contra Nelson Salgado y el árbitro lo expulsó al mostrarle dos tarjetas amarillas de forma consecutiva.