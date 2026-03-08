Mundial 2026: FIFA escoge al país que puede reemplazar a Irán

Tras los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán, crece la posibilidad de que la selección iraní desista de participar en el Mundial 2026 que se jugará, en parte, en territorio estadounidense.
A poco más de tres meses del Mundial 2026, la tensión geopolítica en Medio Oriente abrió un interrogante que nadie imaginaba.
Irán logró su boleto al Mundial tras una sólida campaña en las eliminatorias asiáticas, lo que le permitiría disputar su séptima Copa del Mundo y la cuarta consecutiva. Sin embargo, los acontecimientos recientes en Medio Oriente han cambiado completamente el panorama
El propio presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, dejó la puerta abierta al declarar que, tras lo ocurrido, “es poco probable que podamos esperar con ilusión el Mundial”, aunque aclaró que la decisión final dependerá de las autoridades deportivas.
El reglamento del Mundial 2026 contempla expresamente la retirada de una selección. Según el artículo 6, las sanciones económicas varían según el momento en que se comunique la decisión.
Si Irán desiste de no jugar el Mundial 2026, deberá devolver los fondos otorgados por la FIFA: cada seleccionado clasificado recibirá 1,5 millones de dólares para preparación y 10,5 millones de dólares por participar en la fase final. A eso podrían sumarse castigos deportivos, incluida la exclusión de futuras competencias.
Diversos medios internacionales informan de que Emiratos Árabes Unidos sería la selección que podría ocupar la plaza de Irán, siempre y cuando estos últimos desistan de no estar en el Mundial 2026.
La última y única vez que Emiratos Árabes Unidos jugó un Mundial fue en Copa Mundial de la FIFA 1990 en Italia. Desde entonces, el país ha intentado regresar sin éxito al torneo más importante del fútbol.
En términos deportivos, Emiratos Árabes Unidos quedó eliminado del camino directo al Mundial 2026 tras perder ante Irak.
No sería la primera vez que ocurre algo similar: en la historia de los Mundiales hubo reemplazos por renuncias, como en 1930 o 1950, cuando varias selecciones desistieron antes del inicio.
Para Emiratos Árabes Unidos, la eliminación en el repechaje fue un golpe duro. El país buscaba regresar a la máxima cita del fútbol mundial por primera vez desde la Copa Mundial de la FIFA 1990, cuando participó por única vez en un Mundial.
A pesar de la eliminación, el equipo ha mostrado avances en su proyecto deportivo y sigue apostando por el desarrollo de jóvenes talentos y la mejora de su liga local.
La ilusión de Emiratos Árabes Unidos de estar en el Mundial 2026 ha crecido en las últimas horas tras la noticia de que podría ocupar el cupo de Irán en la Copa del Mundo.
Mientras tanto, la FIFA monitorea el escenario. El Mundial más grande de la historia, con 48 selecciones, podría enfrentar un cambio inesperado antes de su inicio.
La clasificación iraní ya generaba roces diplomáticos. Ciudadanos de ese país tienen restricciones para ingresar a Estados Unidos, aunque se confirmó que jugadores y oficiales recibirían visados especiales.