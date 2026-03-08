  1. Inicio
Venezolana cautiva, modelo enamora y las bellezas del Olimpia-Real España

Esposa de jugador del Olimpia cautiva y modelo presente: las hermosas chicas que enamoraron en la previa del clásico.

1 de 19

Las hermosas damas que enamoraron en la previa del clásico entre el Olimpia vs Real España en la jornada 10 del Clausura 2026.
2 de 19

El Estadio Nacional fue el escenario de este domingo. Desde tempranas horas, la afición empezó a arribar al recinto capitalino.
3 de 19

La hinchada del Olimpia siempre mostrándole apoyo a su equipo. Ellos posaron para nuestras cámaras.
4 de 19

Las chicas no podían faltar en el clásico y muchas robaron suspiros en la previa del partido.
5 de 19

Ella fue otra de las que robó miradas en las afueras del Estadio Nacional.
6 de 19

Esta linda aficionada llegó bien identificada con los colores del Rey de Copas y estará apoyándolo hoy ante los aurinegros.
7 de 19

Desde ya es del Olimpia. Este aficionado presumió al hermoso bebé a las cámaras de LA PRENSA.
8 de 19

Otra de las damas que llegó acompañada al recinto capitalino. Los aficionados disfrutaron en la previa del clásico.
9 de 19

Para el clásico llegó una buena afluencia de público y así fueron captados estos aficionados.
10 de 19

Aficionados de todas las edades se hicieron presentes y posaron para la LENTE DE LA PRENSA desde las graderías.
11 de 19

Esta hermosa chica llegó bien acompañada al Estadio Nacional de Tegucigalpa para disfrutar del clásico moderno entre Olimpia y Real España.
12 de 19

Ellos también disfrutaron de un buen momento en las graderías del recinto capitalino.
13 de 19

Las periodistas también engalanaron antes del inicio del clásico en Tegucigalpa.
14 de 19

Sirey Morán, ex Miss Honduras Universo, modelo y periodista, también se hizo presente en el Estadio Nacional Chelato Uclés para apoyar a Real España, el equipo de sus amores, ante Olimpia. ​​​​
15 de 19

Así fue captada esta bella chica por el LENTE LA PRENSA en la previa del clásico.
16 de 19

Ella es la venezolana Paula Vivas, esposa del jugador nacionalizado hondureño, Yustin Arboleda.
17 de 19

La hermosa dama cautivó con su presencia en el Nacional. Llegó bien acompañada para apoyar al jugador del Olimpia.
18 de 19

Los aficionados del Real España tampoco se perdieron la fiesta del clásico y se sumaron al apoyo.
19 de 19

Real España llegó a este clásico ante Olimpia como invicto.
