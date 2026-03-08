Bombazo en Barcelona: Xavi señala a Laporta y revela que frenó el fichaje Lionel Messi

Las declaraciones de Xavi Hernández han sacudido nuevamente al entorno del FC Barcelona, luego de revelar detalles de su salida del club y apuntar directamente a Joan Laporta en una entrevista con el diario La Vanguardia.
El nombre de Xavi Hernández ha vuelto a tomar protagonismo en el entorno del FC Barcelona en los últimos días, luego de su aparición pública durante el proceso de votaciones para elegir al nuevo presidente del club azulgrana. Su presencia no pasó desapercibida y rápidamente generó conversación entre aficionados y medios.
Las elecciones presidenciales del club catalán tienen como principales protagonistas al actual mandatario, Joan Laporta, y a su principal rival, Víctor Font, quien intenta llegar a la presidencia con un proyecto alternativo para el futuro del Barcelona.
Durante la jornada electoral, Xavi acudió a emitir su voto como socio del club, pero lo que realmente encendió el debate fue que decidió apoyar públicamente la candidatura de Víctor Font, lo que fue interpretado como una señal de distanciamiento con la actual directiva.
La decisión del exentrenador azulgrana reavivó las especulaciones sobre la relación que mantiene con Joan Laporta, especialmente después de su salida del banquillo del Barcelona, situación que en su momento generó múltiples interpretaciones dentro del entorno del club.
Xavi fue destituido como técnico del equipo en medio de una etapa irregular en resultados, lo que abrió la puerta para la llegada del entrenador alemán Hansi Flick, quien asumió el mando del conjunto culé con el objetivo de iniciar una nueva etapa deportiva.
Ante el revuelo generado por el voto de Xavi, Laporta restó importancia al asunto y aseguró que cualquier socio del club tiene libertad de apoyar al candidato que considere adecuado, señalando que se trata de un derecho dentro de la institución.
Sin embargo, la polémica creció en las últimas horas luego de que se difundiera una extensa entrevista concedida por Xavi al diario español La Vanguardia, en la que el exfutbolista abordó varios temas relacionados con su etapa en el Barcelona y su salida del club.
En dicha conversación con el medio catalán, el exentrenador dejó entrever que su relación con Laporta terminó deteriorándose con el paso del tiempo, pese a que inicialmente fue el propio presidente quien apostó por su llegada al banquillo del primer equipo.
Xavi también aseguró en la entrevista con La Vanguardia que, dentro de la estructura del club, existían personas con una influencia importante en las decisiones internas, mencionando particularmente a Alejandro Echevarría, figura cercana al presidente.
Según explicó el exmediocampista, algunas situaciones internas provocaron tensiones que terminaron afectando su continuidad al frente del equipo, lo que derivó finalmente en su salida del cargo como entrenador del Barcelona.
En ese mismo diálogo con La Vanguardia, Xavi también reveló que su relación con Hansi Flick es cordial y que el técnico alemán incluso se acercó personalmente a hablar con él para aclarar ciertos rumores sobre contactos con el club mientras aún ocupaba el banquillo azulgrana.
De acuerdo con el exentrenador, Flick acudió a disculparse y ambos mantuvieron una larga conversación en un ambiente de respeto, dejando claro que la situación no generó conflictos personales entre ellos.
Pese a su salida, Xavi destacó que mantiene una buena relación con varios jugadores del plantel y recordó con orgullo el ambiente que se vivía dentro del vestuario durante su etapa como técnico, resaltando el fuerte vínculo que existía entre el cuerpo técnico y los futbolistas.
Uno de los momentos más impactantes de la entrevista llegó cuando habló sobre el posible regreso de Lionel Messi al Barcelona tras ganar el Mundial con Argentina. Xavi aseguró: “También teníamos luz verde de LaLiga y Messi quería volver... pero Laporta frenó el fichaje”. Laporta me dijo que si volvía Leo habría una guerra y él no se lo podía permitir”.
El exentrenador también señaló que incluso existía luz verde por parte de LaLiga y que el propio Messi tenía la intención de volver al club, aunque, según explicó, la operación finalmente no se concretó debido a decisiones tomadas desde la presidencia del Barcelona.