Bombazo en Barcelona: Xavi señala a Laporta y revela que frenó el fichaje Lionel Messi

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista llegó cuando habló sobre el posible regreso de Lionel Messi al Barcelona tras ganar el Mundial con Argentina. Xavi aseguró: “También teníamos luz verde de LaLiga y Messi quería volver... pero Laporta frenó el fichaje”. Laporta me dijo que si volvía Leo habría una guerra y él no se lo podía permitir”.