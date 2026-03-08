  1. Inicio
La Ultra Fiel pone color en el clásico Olimpia–Real España; un detenido en la previa

El Lente de Diario La Prensa capturó las mejores postales de la previa del Clásico capitalino.

¡AMBIENTAZO! Diario La Prensa te trae las mejores postales captadas en la previa del emocionante Clásico capitalino entre Olimpia y Real España por la jornada 10.

 Foto: David Romero y Estalin Iras.
La Ultra Fiel no pasó desapercibida, mostrando su gran apoyo.
Así llegó este aficionado, totalmente cubierto, para disfrutar desde las gradas del Clásico capitalino entre Olimpia y Real España esta tarde.
Más postales de los aficionados que desde muy temprano llegaron al coloso capitalino para poner el ambiente afuera del Estadio Nacional Chelato Uclés.
Esta familia se hizo presente desde muy temprano para alentar a los Albos esta tarde ante Real España.
El lente de Diario La Prensa captó estas hermosas postales de la llegada de la barra del Olimpia al Estadio Nacional Chelato Uclés.
Sin parar, con ganas del triunfo y con toda la energía: así llegó la Ultra Fiel para apoyar al Olimpia, que esta tarde tiene un crucial juego ante Real España.
La previa del Olimpia vs Real España se engalanó con las chicas bellas del león afuera del Estadio Nacional.
El lente de Diario La Prensa capturó la llegada de los aficionados albos al recinto deportivo de la capital del país.
La Ultra Fiel llegó en una tremenda caminata al Nacional Chelato Uclés.
Más postales que capturó el lente de Diario La Prensa en la llegada de la Ultra Fiel desde muy temprano para alentar a sus jugadores ante Real España esta tarde.
La Ultra Fiel desplegó un gran recibimiento, con tambores, trompetas y bengalas que marcaron el inicio de la previa del partido.
Sinceramente, ella sí roba suspiros en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
Los cánticos y canciones tradicionales del Olimpia resonaron en todo el estadio, contagiando a los jugadores y a los propios aficionados locales.
La pasión de los olimpistas se reflejó en cada gesto.
La llegada de la Ultra Fiel fue captada por el lente de Diario la Prensa.
Las familias también se hicieron presentes en el coloso capitalino para no perderse el duelo entre Olimpia y Real España.
