Mbappé y Ester Expósito en París: filtran comprometedoras fotos y desatan furor

¿Se confirma su relación? Mbappé y Ester Expósito ya no se esconden y salen a la luz sus fotos en París: desatan revuelo.

Revuelo en Europa. El francés Kylian Mbappé está siendo protagonista en los últimos días por su lesión y un tema que ha hecho eco: un posible romance con la reconocida actriz Ester Expósito.
Y no es para menos, ambos personajes se han dejado ver en París y ahora han filtrado imágenes de ellos juntos en la capital francesa.
Desde el Viejo Continente se han viralizado nuevas imágenes del jugador y la actriz, por lo que los rumores de un posible romance parecen ya haberse acabado.
Mbappé se encuentra en recuperación de una lesión, por lo que optó por irse a su país para tener otro diagnóstico. En medio de su incertidumbre por el alcance de la misma, su vida privada se ha convertido en el foco de atención.
Y es que, en los últimos meses, el nombre del futbolista del Real Madrid ha sido vinculado con el de la actriz española Ester Expósito, famosa por su papel en la serie Élite.
Los rumores comenzaron a circular en redes sociales después de que varios seguidores detectaron supuestas coincidencias entre ambos en eventos y publicaciones.
Desde entonces, cada interacción o posible encuentro entre el futbolista y la actriz ha despertado una ola de especulaciones.
Algunos medios del espectáculo europeos incluso comenzaron a hablar de un posible romance que ambos habrían decidido mantener con discreción. El campeón del mundo con Francia suele ser muy reservado cuando se trata de su vida privada.
Por su parte, la actriz madrileña también ha evitado pronunciarse sobre los rumores que la relacionan con el futbolista. Sin embargo, el interés del público ha ido creciendo con el paso de las semanas.
En redes sociales, miles de usuarios comentan constantemente sobre la posibilidad de que ambos formen una de las parejas más mediáticas del momento. Ese detalle despertó aún más la curiosidad de fanáticos y medios de entretenimiento y varias cuentas dedicadas a celebridades comenzaron a seguir cualquier movimiento de ambos en la capital francesa.
Fue entonces cuando surgieron nuevas imágenes que rápidamente se volvieron virales en internet.
En ellas se observa a Kylian Mbappé y a Ester Expósito saliendo de un hotel en París y subiéndose juntos al mismo vehículo, un detalle que muchos consideran la señal más clara hasta ahora del supuesto romance.
Las especulaciones aumentaron recientemente cuando se supo que los dos se encontraron en París.
Asimismo, la cuenta @AQABABE compartió varias imágenes en las que ambos aparecen juntos. Una de ellas en un restaurante con vistas a la Torre Eiffel, en donde solo se mostraban relajados en un sofá.
También se viralizó esta imagen, en donde aparentemente el futbolista le está dando un beso a la actriz.
Asimismo, ambos fueron captados en un restaurante de París.
La bella actriz y el jugador también fueron captados ingresando al mismo hotel en la capital francesa.
De momento, ninguno de los dos ha hecho oficial su romance y los seguidores están a la expectativa de lo que sería el inicio de un nuevo romance.
El francés regresó este domingo a Madrid e inició su particular cuenta atrás para su vuelta a los terrenos de juego. En su llegada, también fue captado con la hermosa actriz.
