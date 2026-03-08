Salomón Nazar impacta en el Congreso Nacional con sus primeras cuatro propuestas como diputado

Salomón Názar, actual técnico de Lobos UPNFM y diputado del Congreso Nacional, presentó sus primeras propuestas como Parlamentario..
El diputado por Francisco Morazán y entrenador de Lobos UPNFM, Salomón Nazar, comienza a cumplir una de sus promesas tras llegar al Congreso Nacional.
El también entrenador de Lobos UPN aseguró que no llegaría a ocupar una curul solo para recibir un salario.
Durante su campaña política dejó claro que su intención era trabajar con propuestas concretas. Ahora demuestra que sus palabras no eran vacías al presentar sus primeras iniciativas de ley.
El exmundialista hondureño busca proyectarse con proyectos enfocados en ayudar a los adultos mayores. Su prioridad son aquellas personas de la tercera edad que viven en condiciones económicas limitadas.
Una de sus principales propuestas es la creación de una pensión social para adultos mayores. La iniciativa está dirigida a personas de la tercera edad que pertenecen a sectores de escasos recursos.
El objetivo de esta medida es brindar un respaldo económico básico a quienes más lo necesitan. De esta forma, se pretende ayudarles a cubrir necesidades esenciales para su subsistencia.
“El objetivo es que sea una pensión social para el adulto mayor que no esté cubierto por un instituto de previsión y que no tenga recursos para tener una vida digna”, explicó Nazar.
Otra de las iniciativas impulsadas por el diputado es la creación de centros recreativos. Estos espacios estarían dirigidos a personas de 60 años en adelante.
En dichos centros los adultos mayores podrían practicar deporte y participar en diversas actividades. La idea es fomentar una vejez activa, saludable y con distracciones positivas.
Además, el doctor Nazar plantea una ley de inserción laboral para adultos mayores. La propuesta busca abrir más oportunidades de empleo para este sector de la población.
El exportero de Motagua y de la Universidad considera que muchas personas aún pueden trabajar. Sin embargo, asegura que en muchos casos se les cierran las puertas debido a su edad.
Otra sugerencia presentada por el diputado es que la matrícula vehicular para adultos mayores tenga un descuento significativo. Su propuesta contempla una dispensa de al menos el 50 % del costo.
También plantea la realización de exámenes médicos gratuitos para adultos mayores. Con ello se busca detectar enfermedades y conocer su estado de salud de forma oportuna.
Aparte de su trayectoria deportiva, Nazar es médico de profesión y ha trabajado como catedrático universitario, combinando el deporte con su labor académica.