Messi: Revelan su increíble salario en Estados Unidos y cómo le pagan

Messi firmó en el 2025 un nuevo contrato por tres temporadas con Inter Miami, que lo mantendrá en la franquicia más valiosa de la Major League Soccer incluso después de cumplir 40. Los términos completos no se hicieron públicos, pero se espera que se convierta en copropietario del club cuando deje de jugar, dada la estructura de los acuerdos vigentes desde su llegada en 2023.