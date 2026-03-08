Messi: Revelan su increíble salario en Estados Unidos y cómo le pagan

Sorpresa mundial tras revelarse el brutal salario que percibe el astro argentino Lionel Messi como jugador del Inter Miami en Estados Unidos.
La llegada de Lionel Messi en 2023 a la Major League Soccer de Estados Unidos fue una de las operaciones más complejas y estratégicas del fútbol moderno.
Todo comenzó tras la salida del argentino del Paris Saint‑Germain en 2023. Messi tenía ofertas millonarias de Arabia Saudita y la posibilidad de regresar al FC Barcelona, pero los problemas financieros del club catalán complicaban su inscripción. En ese momento apareció el proyecto del Inter Miami CF.
Para lograr la lleada de Leo, la MLS participó directamente en la negociación. La liga ayudó a estructurar un contrato único que incluía salario, bonos comerciales y acuerdos especiales con grandes socios del torneo. Empresas como Apple (con el servicio Apple TV+ que transmite la MLS) y Adidas ofrecieron a Messi un porcentaje de ingresos vinculados al crecimiento del negocio.
Además, el contrato incluyó algo muy poco común en el fútbol: la posibilidad de que Messi pueda convertirse en copropietario del Inter Miami cuando finalice su etapa como jugador.
Messi firmó en el 2025 un nuevo contrato por tres temporadas con Inter Miami, que lo mantendrá en la franquicia más valiosa de la Major League Soccer incluso después de cumplir 40. Los términos completos no se hicieron públicos, pero se espera que se convierta en copropietario del club cuando deje de jugar, dada la estructura de los acuerdos vigentes desde su llegada en 2023.
El impacto de Lionel Messi en la MLS no solo se mide en el terreno de juego. El argentino también es protagonista fuera del campo, especialmente por el impacto económico que genera desde su llegada al Inter Miami. Ahora, el propietario del club, Jorge Mas, ha revelado cuánto cobra realmente el campeón del mundo, una cifra que confirma la enorme dimensión económica del fichaje.
Y es que Lionel Messi cobra entre USD 70 millones y USD 80 millones al año en Inter Miami CF, incluyendo derechos de participación y compensación como jugador, según dijo el propietario del club, Jorge Mas.
Sin embargo, el informe oficial de salarios de la MLS de 2025 sitúa su sueldo en torno a 12 millones de dólares. La diferencia se explica por otros conceptos incluidos en su contrato que elevan notablemente sus ingresos totales.
Para pagarle a Messi, se depende en gran medida de patrocinios y otros acuerdos comerciales, que representan alrededor del 55% de los ingresos del club. Los derechos de medios, clave para la mayoría de las grandes franquicias deportivas, aportan apenas 2% de la facturación de Inter Miami, según Mas.
"Le pago a Messi —vale cada centavo—, pero son entre USD 70 millones y USD 80 millones al año. En total”, reveló el propietaro del Inter Miami.
Tomando la cifra revelada por Jorge Mas, dueño de Inter Miami CF, Lionel Messi gana aproximadamente entre 70 y 80 millones de dólares al año sumando salario, bonos y acuerdos comerciales dentro de su contrato en la MLS.
Increíble pero cierto: Leo Messi gana más de 219 mil dólares cada día en el Inter Miami.
Cada minuto que pasa equivale a unos 150 dólares aproximadamente.
Messi gana alrededor de 2.5 dólares cada segundo jugando en la Major League Soccer con el Inter Miami.
Cuando el argentino llegó, el valor del equipo rondaba los 550 millones de dólares. En la actualidad, esa cifra supera los 1.300 millones, lo que aumenta significativamente los ingresos potenciales del jugador.
Messi es el segundo futbolista mejor pagado del mundo después de Cristiano Ronaldo, cuyo contrato con el club saudí Al-Nassr FC, según reportes, supera los USD 400 millones.