Alberto Chedrani recibe credencial por quinta vez consecutiva: "Vienen nuevos proyectos para Cortés"

Alberto Chedrani, recibió este martes la credencial que lo acredita oficialmente como diputado del Congreso Nacional por Cortés, marcando un hito histórico al convertirse en la única persona en la historia política de la región en ser elegida cinco veces por los votantes.
Tras recibir la acreditación, Chedrani destacó que su gestión estará enfocada en impulsar el desarrollo y atender las necesidades más urgentes de la población.
"Vendrán nuevos proyectos de desarrollo para el departamento de Cortés si Dios lo permite y seguiremos trabajando por la gente más necesitada", aseguró.
El legislador enfatizó también la importancia de garantizar mayor seguridad jurídica y atender problemas pendientes en el sistema de salud.
"Necesitamos más seguridad jurídica y terminar con la mora quirúrgica. Este tema es urgente y así lo planteó el presidente electo, Papi a la Orden", indicó.
Chedrani agregó que la supervisión de los hospitales, incluido el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), será una prioridad durante su mandato: "Debemos supervisar más los hospitales, incluso el IHSS. La salud debe tener mejor atención".
Alberto Chedrani es un hombre multifacético nacido en las entrañas de los campos bananeros de La Lima. También es un exjugador de fútbol; militó en los equipos Real España, Victoria y Chiquimula de Guatemala, entre otros.