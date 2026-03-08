Tabla de posiciones tras empate de Olimpia vs Real España; Motagua festeja

Tegucigalpa, Honduras.

La jornada 10 del torneo Clausura 2026 culmina este domingo y hay movimientos en la tabla de posiciones luego del empate 1-1 del Olimpia ante el Real España. Los Aurinegros marchan invictos, pero dejan escapar el liderato. El equipo de Jeaustin Campos comenzó ganando en Tegucigalpa con un gol desde el punto penal de Gonzalo Ritacco (61'), y el encargado de poner la igualdad en el marcador fue Yustin Arboleda con un remate al borde del área (74'), finalizando así el clásico moderno. Con el empate, Real España perdió oficialmente el liderato, que fue tomado por Motagua; sin embargo, solo es por diferencia de goles, ya que ambos clubes suman 19 puntos en las nueve jornadas que han disputado en lo que va del campeonato liguero.

En el tercer lugar se ubica el Olancho FC, luego del triunfo 2-1 ante Platense, alcanzó las 13 unidades. Olimpia pasa al cuarto lugar luego de llegar a 12 puntos y le sigue de cerca el Marathón con 11; los verdolagas descansaron en esta fecha. Los Lobos de la UPNFM - que juegan este domingo en el cierre de fecha ante el Juticalpa - son sextos con 10 puntos y pueden escalar en la tabla de posiciones de conseguir un resultado positivo en el Estadio Emilio Williams de Choluteca. Uno de los resultados sorpresivos de la fecha, fue la derrota del Victoria de Hernán 'La Tota' Medina en La Ceiba. La Jaiba Brava cayó por 2-4 ante el Génesis PN y se quedó estancado con 10 puntos. Ahora, los cachorros amenazan en el octavo puesto con 9, al igual que el Juticalpa FC. En el fondo de la tabla del Clausura se ubica el Platense con apenas 8 unidades y en el último lugar se queda el CD Choloma con solo 6 puntos, luego de caer por 1-3 ante el Motagua en el Estadio Rubén Deras.

Tabla de posiciones del Clausura 2026