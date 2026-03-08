Victoria vs Génesis PN, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras continúa su desarrollo y sigue dejando emocionantes enfrentamientos, sorpresas y grandes momentos en esta nueva edición del fútbol catracho. Jornada a jornada, los equipos luchan por sumar puntos importantes en la tabla y acercarse a los puestos de clasificación.

En ese contexto, uno de los duelos destacados de la jornada 10 será el que protagonizarán Victoria y Génesis PN , quienes se enfrentarán en un atractivo encuentro en el que ambos buscarán quedarse con los tres puntos.

El partido está programado para iniciar a las 3:00 de la tarde, hora de Honduras , y será transmitido por Deportes TVC . Además, los aficionados podrán seguir todas las incidencias minuto a minuto a través de DIARIO La Prensa .