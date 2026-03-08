  1. Inicio
  2. · Deportes

Victoria vs Génesis PN, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

Victoria y Génesis PN se enfrentan este domingo en un atractivo duelo correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura 2026.

Victoria vs Génesis PN, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

BIENVENIDOS AL MIN A MIN DEL VICTORIA - GÉNESIS PN

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras continúa su desarrollo y sigue dejando emocionantes enfrentamientos, sorpresas y grandes momentos en esta nueva edición del fútbol catracho. Jornada a jornada, los equipos luchan por sumar puntos importantes en la tabla y acercarse a los puestos de clasificación.

En ese contexto, uno de los duelos destacados de la jornada 10 será el que protagonizarán Victoria y Génesis PN , quienes se enfrentarán en un atractivo encuentro en el que ambos buscarán quedarse con los tres puntos.

El partido está programado para iniciar a las 3:00 de la tarde, hora de Honduras , y será transmitido por Deportes TVC . Además, los aficionados podrán seguir todas las incidencias minuto a minuto a través de DIARIO La Prensa .

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias