Hermanos se quitan la vida entre sí durante una supuesta discusión en Lempira

Las víctimas fueron identificadas por sus familiares como David Murillo y Aurelio Murillo, ambos originarios y residentes de la zona donde ocurrió el violento suceso

El violento suceso ocurrió ayer domingo en horas de la noche.
Lepaera, Lempira

Un supuesto pleito familiar entre parientes terminó ayer domingo en una escena sangrienta que ha conmocionado a los pobladores de la comunidad de Banderías, en el municipio de Lepaera, Lempira, tras confirmarse el fallecimiento de dos hermanos.

Las víctimas fueron identificadas por sus familiares como David Murillo Espinoza y Aurelio Murillo Espinoza, ambos originarios y residentes de la zona donde ocurrió el fatal altercado, de acuerdo con la información de los medios locales.

Según las versiones preliminares proporcionadas por vecinos del sector, los hermanos mantenían conflictos familiares; no obstante, en las últimas horas, la confrontación escaló hasta llegar a la violencia física, resultando en la muerte de ambos.

Al sector se presentaron consternados los parientes de los ahora occisos, quienes realizaron el reconocimiento de los cuerpos en medio de escenas de profundo dolor.

Se espera que en las próximas horas las autoridades policiales proporcionen más detalles que ayuden a esclarecer este hecho violento en Lempira, ya que, hasta el momento, se desconocen las circunstancias precisas en las que ambos hermanos perdieron la vida durante el altercado.

