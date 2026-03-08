  1. Inicio
VIDEO: Así quedó avioneta tras desplomarse en La Lima

En un video se oberva como la aeronave color amarillo quedó en varios pedazos tras caer a tierra en el municipio de La Lima

La Lima, Honduras

Un trágico accidente aéreo se registró este domingo en la aldea Cruz de Valencia, municipio de La Lima, Cortés, luego de que una avioneta utilizada para labores de fumigación se precipitara a tierra y se desplomara.

En un video se oberva como la aeronave color amarillo quedó en varios pedazos tras caer a tierra.

El fatal escenario donde perdió la vida el piloto Manuel Guerrero

En el incidente perdió la vida el piloto Javier Núñez, de 65 años, quien según informes preliminares era residente de la misma comunidad.

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave realizaba trabajos agrícolas en la zona cuando, por razones que aún se investigan, terminó desplomándose en un sector cercano a los cultivos.

Equipos de autoridades y cuerpos de socorro se desplazaron hasta el lugar del accidente para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes.

