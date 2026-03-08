Trágico accidente de bus deja varios heridos en Comayagua

Comayagua, Honduras

Un accidente de tránsito dejó varias personas heridas luego de que un autobús que cubre la ruta Lajas-Comayagua se accidentara este domingo en el sector de Candelaria, a la altura del puente La Hicaca, en el municipio de La Libertad, Comayagua.

De acuerdo con información preliminar, el bus que transportaba varios pasajeros habría sufrido un supuesto fallo en los frenos, lo que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad y se produjera el percance vial.