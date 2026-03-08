Trágico accidente de bus deja varios heridos en Comayagua

Un accidente de tránsito dejó varias personas heridas luego de que un autobús que cubre la ruta Lajas-Comayagua se accidentara este domingo en el sector de Candelaria, a la altura del puente La Hicaca, en el municipio de La Libertad, Comayagua.
De acuerdo con información preliminar, el bus que transportaba varios pasajeros habría sufrido un supuesto fallo en los frenos, lo que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad y se produjera el percance vial.
Tras el accidente, varias personas resultaron lesionadas, por lo que equipos de socorro y pobladores de la zona auxiliaron a los afectados, quienes posteriormente fueron trasladados a centros asistenciales cercanos.
Hasta el momento se descartan personas muertas, mientras las autoridades continúan recopilando información sobre lo ocurrido.