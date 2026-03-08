Niña muere tras sufrir quemaduras en un incendio en La Ceiba

LA CEIBA, HONDURAS

El incidente ocurrió en la colonia Delicias Sur de La Ceiba , Atlántida, cuando un incendio estructural, cuyas causas aún están bajo investigación por parte del Cuerpo de Bomberos, envolvió rápidamente la vivienda donde la menor vivía junto a sus padres.

Este domingo se confirmó la muerte de la niña Siloe Argueta , de tres años de edad, quien no logró sobrevivir a las severas quemaduras sufridas durante un incendio que consumió su hogar la noche del sábado.

En medio del caos y la desesperación de familiares y vecinos, la niña fue rescatada de entre las llamas, presentando un cuadro clínico crítico.

Debido a la magnitud de las quemaduras y a la necesidad de cuidados intensivos, Siloe fue trasladada de emergencia durante la madrugada hacia la ciudad de San Pedro Sula, en busca de atención médica especializada que pudiera salvarle la vida.

Pese a los esfuerzos de los especialistas, fuentes hospitalarias confirmaron su deceso este domingo. Se espera que los restos de la menor sean trasladados de regreso a su ciudad natal para recibir cristiana sepultura en las próximas horas.